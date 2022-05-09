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'İstihdam endeksi yapmak suretiyle üniversiteleri değerlendirdik'

YÖK Başkanı Erol Özvar; "Üniversitelerin, iş gücü istihdam piyasasına yetiştirdikleri öğrencilerin takibini yakından yapmalarını bekliyoruz. Yeni dönemde istihdam endeksi yapmak suretiyle üniversiteleri değerlendirdiğimizi bilmenizi isterim" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Mayıs 2022 15:55
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'İstihdam endeksi yapmak suretiyle üniversiteleri değerlendirdik'

Sakarya Üniversitesince (SAÜ) düzenlenen Bilim, Kitap, Sanat, Film, Spor ve Kariyer Festivali'nin (SAÜFEST) açılışı gerçekleştirildi.

SAÜ Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki açılış töreninde konuşan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sosyalleşmenin üniversite hayatının vazgeçilmez bir tarafı olduğunu belirterek, festivalde katkısı bulunanlara teşekkür etti.

Özvar, yeni dönemde bilimsel üretkenlik ve akademik performansın YÖK'ün en önemli parametrelerinden biri olacağını vurgulayarak, "Üniversitelerin, iş gücü istihdam piyasasına yetiştirdikleri öğrencilerin takibini yakından yapmalarını bekliyoruz. Yeni dönemde istihdam endeksi yapmak suretiyle üniversiteleri değerlendirdiğimizi bilmenizi isterim. Bu, fevkalade bizim için önemli. Üniversitelerin görünürlüğünü gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde üst basamaklara çıkarmak zorundayız." dedi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da bilgi üretmenin, yazılımın, Ar-Ge'nin çok önemli hale geldiği bir dönemden geçildiğini anlattı.

Dünyada bilgi üreten, bilgiyi ürüne dönüştüren ülkelerin başarılı ve söz sahibi olacağını vurgulayan Kaldırım, "Özellikle insan kaynağını bu anlamda çok iyi planlamış, donatmış ve zenginleştirmiş ülkelerin, son derece başarılı olacağını, dünyada başat rol üstleneceğini ve geleceğin dünyasına şekil vereceğini biliyoruz." diye konuştu.

- "Eğitim gibi araştırma da bir ekosistem meselesidir"

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ise SAÜ'nün, akreditasyonun tüm bileşenleri için mutfağını yetkilendirilmiş kurumlara açan ilk üniversitelerden biri olduğuna değinerek, "37 olan akredite bölüm sayımızı, Mart 2022 itibarıyla 44'e çıkararak akreditasyonda liderliğimizi perçinledik. Devam eden ulusal ve uluslararası süreçlerin tamamlanmasıyla yıl sonuna kadar bu sayıyı 52'ye taşımış olacağız." ifadelerini kullandı.

Mesleki uygulamada Türk yüksek öğretim alanına model ihraç ettiklerini anlatan Savaşan, eğitimde esnek ve hayatın dinamizmine ayak uyduran anlayışa sahip kurumun, öğrencileri sektörle buluşturan modelleri başarıyla yürüttüklerini söyledi.

Savaşan, son yıllarda uygulamaya koydukları sosyal transkript, sektör dersleri ve öğrenci Ar-Ge uyumu modelleriyle yetişen yeni nesil mezunlarla Türkiye'nin kalkınma hedeflerine daha fazla destek olacaklarını inandıklarını dile getirerek, "Eğitim gibi araştırma da bir ekosistem meselesidir. Araştırma muhitini zenginleştirmek ve geldiğimiz kurumsallık seviyesinin gerektirdiği sürdürülebilirliği sağlamak hedefiyle yolumuza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

SAÜ'nün, siber güvenlik ve enerji depolama alanlarında, sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da araştırma üssü haline geldiğine değinen Savaşan, başta savunma sanayi olmak üzere Türkiye'nin kalkınma önceliklerine ürün bazlı katkı sunma kapasitesini arttırdığını aktardı.

Rektör Savaşan, ülkenin akademik ve entelektüel üretimini uluslararası kamuoyuyla buluşturma planlarının, yakında meyvelerini vereceğini ifade ederek, "Sorumuz basit; neden dünya, sosyolojiyi, siyaseti, yönetimi, Körfez'i, Afrika'yı, Ukrayna'yı Türkiye perspektifinden okumasın?" dedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de festivalde yaşamın her alanına dair parçayı görebildiklerine dikkati çekerek, şehir ile öğrencilerin entegrasyonunun, hem öğrencilere hem şehre çok ciddi katkı sağlayacağını ifade etti.

- Sakarya'ya teknoloji merkezi ve etnopark yapılacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de kentin birçok alanda yeniliklere öncülük ettiğini vurgulayarak, sporun her branşında ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yaptığını kaydetti.

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SAÜ'nün de katkılarıyla hayata geçirilecek 2 yeni projenin müjdesini veren Yüce, gençlerin okçuluk, binicilik ve güreş gibi ata sporlarını tanıyıp uygulayabilecekleri bir etnopark ile keşif ve icatların yapılabileceği tam donanımlı teknoloji merkezinin hayata geçirileceğini bildirdi.

Başkan Yüce, yapılacak teknoloji merkezinde yerli ve milli üretime güç katacak yeni icat ve keşiflerin yapılacağına inandıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Teknoloji Topluluk Merkezi kuruyoruz. Mühendislik topluluklarımızın bir araya geleceği bu merkezde öğrencilerimiz hocalarının desteğiyle drondan roket faaliyetlerine, temiz enerjiden batarya çalışmalarına kadar pek çok proje yürütebilecekler. İnanıyorum ki bu merkez sayesinde gerçekleşecek keşiflerle yerli ve milli üretim hamlemiz güçlenecek, burada üretilen ürünler uluslararası platformlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir. Etnopark projemizin ve Teknoloji Topluluk Merkezi projemizin hayırlı olmasını dilerim."

Törene MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar da katıldı.

- SAÜFEST

"Şehir Kampüsle Buluşuyor" sloganıyla gerçekleştirilen SAÜFEST'te, sanattan spora, müzikten dansa, tiyatrodan filme, bilimden kariyere birçok farklı alanda gerçekleştirilen etkinlikler tek çatı altında toplanıyor.

Üniversitelerde düzenlenen bahar şenliği formatından farklı planlanan ve 18 Mayıs'a kadar sürecek SAÜFEST'in, merkezine kitap ve kariyeri alarak öğrencilere bilgi ve ağ sağlama konusunda fırsatlar sunması hedefleniyor.

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