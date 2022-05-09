3600 ek gösterge toplantısı ertelendi

CNN Türk'ün edindiği bilgiye göre toplantı iş sağlığı ve güvenliği haftasına ilişkin devam eden programlar çerçevesinde ertelendi.

TOPLANTI İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bu kapsamda başka programları olduğu ifade edildi. Toplantının da henüz netleşmeyen ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

3600 ek gösterge emekli maaşlarıyla emekli ikramiyelerini yakından ilgilendiriyor. Düzenleme hayata geçtiğinde emekli maaşları ve ikramiyelerinde artış olacak. Şimdilik düzenlemenin kapsamının öğretmen, hemşire, polis ve din görevlisini kapsaması bekleniyor.

Son olarak Memur-Sen ek göstergelerle ilgili hükümetten teklif beklediğini ifade etmişti.

EK GÖSTERGE, UNVAN VE DERECELERE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor.