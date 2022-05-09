Kripto paralarda deprem! Haftaya rekor kayıpla başladı
Kripto para piyasaları yeni haftaya rekor kayıplarla başladı. Bitcoin 33 bin dolara kadar geriledi. Kasım ayında 69 bin dolarla zirve yapan bitcoin fiyatları 5 ayda yüzde 51 değer kaybetmiş oldu.
Kaynak : TRT
Eklenme : 09 Mayıs 2022 16:29
Kripto para birimleri hem jeopolitik hem de küresel risklerin etkisiyle düşüşte. Bitcoin 5 ayın dip seviyesinden işlem görüyor.
Haftanın ilk işlem gününde 33 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Böylece 8 yıl aradan sonra ilk kez 5 hafta üst üste değer kaybetti.
Alt coinlerde de kayıp yüzde 5 düzeyinde. Amerikan Merkez Bankası FED'in para politikasındaki sıkılaşma sinyalleri ve piyasalarda azalan likidite de yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırdı.
Bu da kripto paralarda satış baskısını artırdı. Bitcoin Kasım ayında 69 bin dolarla zirveyi görmüştü.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız