Ayasofya'da yine tahribat: Su haznesini kırıp ayakkabılık yaptılar

Camiye dönüştürülen Ayasofya'nın İmparatorluk Kapısı'ndan parçaların koparılmasının ardından bu kez de tarihi su haznesinin tahrip edilmiş görüntüsü tepkilere neden oldu.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta tarihi su haznesinin kapağının kırıldığı ve içine ayakkabı koyulduğu görüldü.

Daha önce de caminin "İmparatorluk Kapısı" tahrip edilmiş yapılan açıklamada tahribatın ufak bir dokunma nedeniyle meydana geldiği, herhangi bir güvenlik zafiyeti olmadığı belirtilmişti.

154 güvenlik kamerası bulunan Ayasofya Camii'nde 68 güvenlik görevlisi ve turizm polisleri görev yapıyor.