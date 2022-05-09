Krediniz var mı?
Krediniz var mı?
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Kredili hayat sigortası bireysel kredi kullanan vatandaşlarımızın vefatı durumunda kredi borcunu teminat altına alan bir sigorta poliçesidir.
Bu sigorta poliçesinin temel amacı kredi çeken kişinin olası vefatı durumunda kredi borcunun kanuni varislere kalmamasını sağlamaktır.
Resmi gazete de yayınlanan ( 13 Mart 2015 tarihli 29294 sayılı Resmi Gazetenin ''Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama maddesine göre, kişinin sigorta şirketi seçme hakkı kısıtlanamaz beyanına istinaden poliçenizi iptal edip yerine kredilihayat.com tarafından %60 daha uygun primli tanzim edilen sigorta poliçenizi yürürlüğe alıp aradaki farkın tarafınıza ödenmesini sağlıyoruz.
Kredilihayat.com'dan yapılan kredili hayat sigortanız, işleme alındıktan sonra en geç 5 iş günü içerisinde poliçe primi hesabınıza aktarılır.
Sizler de bankadan kredi çektiyseniz ve 30 günü doldurmadıysanız 0850 420
07 07 yi arayın hemen fiyat teklifinizi çalışıp sizlere poliçe priminizin
ödenmesini sağlayalım.