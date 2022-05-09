Başkent barajları 1 yıllık suyu garantiledi

Bu kış uzun sürdü. Önce kar sonra yağmur yağdı. Barajlardaki su miktarları yükseldi.

Ankara'da bu yaz su sıkıntısı yaşanmayacak.

Barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 40'ı geçti.

Su miktarı geçen yıla göre 115 milyon metreküp arttı

Ankara'daki geçen yıl bu dönem barajların toplam doluluk oranı yüzde 33,26 iken 9 Mayıs itibarıyla bu oran 41,81 seviyesinde.

Toplam 11 barajda geçen yıla göre 115 milyon metreküp fazladan su bulunuyor.

Başkent'te hiç yağmur yağmasa bile bir yıl yetecek su var

Ankara'da günlük ortalama 1,3 milyon metreküp su kullanılıyor. Şu anda barajlarda 471 milyon metreküp kullanılabilir su bulunuyor. Bu da hiç yağmur yağmasa bile Ankara'nın yaklaşık bir yıl yetecek suyu olduğu anlamına geliyor.

Eriyen kar ve yağmurun barajlardaki olumlu etkisini hazirana kadar sürdürmesi bekleniyor.