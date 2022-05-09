KKTC'de hükümeti kurma görevi İçişleri Bakanı Üstel'e verildi

Erdoğan: Dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha destekleyeceğiz
Erdoğan: Dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha destekleyeceğiz
Rekabet Kurumundan 7 teknoloji şirketine soruşturma
Rekabet Kurumundan 7 teknoloji şirketine soruşturma
Kamyonet kasasında açık et taşıyan sürücüye para cezası
Kamyonet kasasında açık et taşıyan sürücüye para cezası
Trafik polisinden nefes alamayan sürücüye hayata döndüren mühadale
Trafik polisinden nefes alamayan sürücüye hayata döndüren mühadale
30 maddelik müsilaj teklifi Meclis'e sunulacak
30 maddelik müsilaj teklifi Meclis'e sunulacak
Kripto paralarda deprem! Haftaya rekor kayıpla başladı
Kripto paralarda deprem! Haftaya rekor kayıpla başladı
Tahliye evrakını cezaevine göndermeyen memura 6 yıl istendi
Tahliye evrakını cezaevine göndermeyen memura 6 yıl istendi
3600 ek gösterge toplantısı ertelendi
3600 ek gösterge toplantısı ertelendi
Asgari ücret ve maaş artışları Kabine'de görüşülecek
Asgari ücret ve maaş artışları Kabine'de görüşülecek
Erdoğan'dan 'Suriyeli sığınmacı' açıklaması: Sonuna kadar sahip çıkacağız!'
Erdoğan'dan 'Suriyeli sığınmacı' açıklaması: Sonuna kadar sahip çıkacağız!'
Emniyet, hava lojistik personeli alacak
Emniyet, hava lojistik personeli alacak
Sağlıkçıların gözü Meclis'te: Çok sayıda düzenleme hayata geçecek
Sağlıkçıların gözü Meclis'te: Çok sayıda düzenleme hayata geçecek
Spor kulüpleri kanunu neler getiriyor? Bakan Kasapoğlu açıkladı
Spor kulüpleri kanunu neler getiriyor? Bakan Kasapoğlu açıkladı
Konutta talep 1+1 ve 2+1'lere kayıyor
Konutta talep 1+1 ve 2+1'lere kayıyor
Erdoğan'dan yeni AB açıklaması: Her iki tarafın da menfaatine
Erdoğan'dan yeni AB açıklaması: Her iki tarafın da menfaatine
Altının gram fiyatı 901 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 901 lira seviyesinden işlem görüyor
Piyasayı 100 ve 200 TL'lik banknotlar ele geçirdi
Piyasayı 100 ve 200 TL'lik banknotlar ele geçirdi
Meslek liseleri birinci sınıf okullara dönüştürüldü
Meslek liseleri birinci sınıf okullara dönüştürüldü
Süt ürünlerine yüzde 30 zam yolda
Süt ürünlerine yüzde 30 zam yolda
Türkiye'de 1480 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 1480 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti
TRT Genel Müdürü: Netflix'e alternatif uluslararası bir platform inşa edeceğiz
TRT Genel Müdürü: Netflix'e alternatif uluslararası bir platform inşa edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'hudut kartalları'na seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'hudut kartalları'na seslendi
Yargıtay'dan emsal karar: Hizmetliye kameralı takip yasallaştı
Yargıtay'dan emsal karar: Hizmetliye kameralı takip yasallaştı
Miras için ağabeyini vuran eski milletvekili serbest
Miras için ağabeyini vuran eski milletvekili serbest
Karadeniz'de en çok yabancı ve sığınmacı bu ilde
Karadeniz'de en çok yabancı ve sığınmacı bu ilde
Üniversite hastanesinin organ nakli bölümünde kayıtlar değiştirildi iddiası
Üniversite hastanesinin organ nakli bölümünde kayıtlar değiştirildi iddiası
Elon Musk'un projesi: Çip'li insan geliyor
Elon Musk'un projesi: Çip'li insan geliyor
Bakan Yanık'tan bakım elemanlarına ekstra zam açıklaması
Bakan Yanık'tan bakım elemanlarına ekstra zam açıklaması
BİLSEM'lerin sayısı 355'e ulaştı
BİLSEM'lerin sayısı 355'e ulaştı
Meclis, yalan haberle mücadeleyi araştırdı
Meclis, yalan haberle mücadeleyi araştırdı
Ana sayfaHaberler Siyasi

KKTC'de hükümeti kurma görevi İçişleri Bakanı Üstel'e verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümeti kurma görevini İçişleri Bakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Ünal Üstel'e verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Mayıs 2022 19:29
Yazdır
KKTC'de hükümeti kurma görevi İçişleri Bakanı Üstel'e verildi

Görevlendirmeyi, Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, 17.30'da UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Tatar, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Sucuoğlu ile istişarelerde bulunduktan sonra, Anayasa'nın 106. maddesinin 2'nci fıkrasına dayanarak UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel'i yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi." denildi.

Anayasa'nın 106 maddesinin 2'nci fıkrası "Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu'nu kurma görevini, güvenoyu alabilecek bir grup başkanına veya milletvekiline verebileceğini" içeriyor. Anayasaya göre, Üstel'in kabinesini 15 gün içinde Cumhurbaşkanı'na sunması veya görevi iade etmesi gerekiyor.

- Hükümet, 30 Nisan'da istifa etmişti

KKTC'de Başbakan Faiz Sucuoğlu, UBP, DP ve YDP'den oluşan koalisyon hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Tatar'a sunmuştu.

Tatar, geçen hafta Meclis'te temsil edilen siyasi parti temsilcileriyle görüşerek, hükümeti kurma görevini güvenoyu alabilecek bir milletvekiline vereceğini ve erken seçimin alternatif olmadığını açıklamıştı.

- Seçim sonuçları

KKTC'de 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimleri UBP yüzde 39,54 ile ilk sırada bitirmişti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 32,4, Demokrat Parti (DP) yüzde 7,41, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yüzde 6,39, Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oy almıştı. Bu sonuçlara göre 50 kişilik Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etti.

- Ünal Üstel kimdir?

Üstel, 1955'te Baf'ta doğdu. Orta eğitim ve lise tahsilini Baf Kurtuluş Lisesi'nde tamamlayan Üstel, 1983'te İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu.

1991 Ara Seçimlerinde ve 1993 Erken Genel Seçimlerinde, UBP'den Girne Milletvekili seçilen Üstel, 2003 yılına kadar Girne Milletvekili olarak görev yaptı.

Üstel, 22 Haziran 2001 ve 2 Ekim 2003 tarihleri arasında, Meclis Başkan Yardımcılığı görevini yaparken, 2006'dan 2009'a kadar UBP Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüttü.

KAPAT [X]

19 Nisan 2009 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde UBP'den yeniden Girne Milletvekili seçilen Üstel, 6 Nisan 2011 tarihinde I.Küçük Hükümeti Değişikliğinde Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı olarak görev aldı.

Üstel, 28 Temmuz 2013 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde, yeniden UBP'den Girne Milletvekili olarak seçilirken, 4 Eylül 2013'te başladığı KKTC Cumhuriyet Meclisi Meclis Başkan Yardımcılığı görevini, 9 Ekim 2015 tarihine kadar yürüttü.

7 Ocak 2018 Milletvekili Erken Genel Seçimlerinde UBP Girne Milletvekili olarak seçilen Üstel, Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı İdare Amiri olarak görev aldı.

Üstel, 22 Mayıs 2019'te kurulan UBP- Halkın Partisi koalisyon hükümetinde, Turizm ve Çevre Bakanı olarak görev yaparken, 9 Aralık 2020'de kurulan UBP-Demokrat Parti (DP)-Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümetinde, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı.

Bu görevi 20 Şubat 2021 tarihinde sona eren Üstel, aynı tarihte Sağlık Bakanı olarak görevlendirildi ve bu görevi 5 Kasım 2021'de sona erdi.

23 Ocak 2022 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde UBP'den Girne Milletvekili seçilen Üstel, 21 Şubat 2022 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinde İçişleri Bakanı olarak görev aldı.

Üstel, 25 Nisan 2022'de kurulan UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinde İçişleri Bakanlığı görevini sürdürüyor.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
CHP'den İmamoğlu'nun Karadeniz çıkarmasıyla ilgili açıklama
CHP'den İmamoğlu'nun Karadeniz çıkarmasıyla ilgili açıklama
30 maddelik müsilaj teklifi Meclis'e sunulacak
30 maddelik müsilaj teklifi Meclis'e sunulacak
Hakim ve savcı yardımcılığının da yer alacağı 6. Yargı Paketi taslağı görüşüldü
Hakim ve savcı yardımcılığının da yer alacağı 6. Yargı Paketi taslağı görüşüldü
'İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde garanti oranı aşıldı'
'İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde garanti oranı aşıldı'
Derbideki kripto paralı kura atışına TFF'den soruşturma
Derbideki kripto paralı kura atışına TFF'den soruşturma
Erdoğan'dan 'Suriyeli sığınmacı' açıklaması: Sonuna kadar sahip çıkacağız!'
Erdoğan'dan 'Suriyeli sığınmacı' açıklaması: Sonuna kadar sahip çıkacağız!'

Bu Habere Tepkiniz

2020 EKPSS'nin zihinsel engellilere ilişkin kısmıyla ilgili önemli karar

2020 EKPSS'nin zihinsel engellilere ilişkin kısmıyla ilgili önemli karar

Danıştay 12. Dairesi 2020 EKPSS sınavının zihinsel engelli kategorisi için yapılan sınavla ilgili önemli bir karar aldı
Şikayetçi olmayan kişi disiplin kurulu kararına itiraz edebilir mi?

Şikayetçi olmayan kişi disiplin kurulu kararına itiraz edebilir mi?

Danıştay Birinci Dairesi, soruşturma konusu suçla ilgili şikayeti olmayan kişinin soruşturma sonucunda Yetkili Kurulca verilen men-i muhakeme kararına İtiraz hakkı bulunmadığına karar verdi.
Sertifikalı Eğitimlerde Kampanya

Sertifikalı Eğitimlerde Kampanya

https://kampussertifika.com/?campaign=mn
'3600 ek gösterge' ile 3 farklı ödeme türü doğrudan etkilenecek

'3600 ek gösterge' ile 3 farklı ödeme türü doğrudan etkilenecek

Milyonlarca kamu çalışanın beklediği 3600 ek göstergede kritik viraj. Memurların merakla beklediği Hükümet ve Memur- Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu üçüncü toplantısını yarın yapacak. 3600 ek gösterge ile birlikte 3 farklı ödeme türü doğrudan etkilenecek. Memur maaşları, emekli aylıkları ve emekli olurken alınan ikramiyeler artacak.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Polis memurlarının kusurundan dolayı idareye 20 bin TL tazminat kararı

Polis memurlarının kusurundan dolayı idareye 20 bin TL tazminat kararı

Taşınmazın tahliyesi sırasında olay yerinin güvenliğini almayarak terk eden bu sebeple avukatın boğazına bıçak dayanmasına neden polislerin eylemi dolayısıyla idare 20 bin TL manevi tazminat ödeyemeye mahkum edildi.
Bilişim Teknolojileri öğretmenleri eğitim müfettiş yardımcılığı sınavına girebilecek mi?

Bilişim Teknolojileri öğretmenleri eğitim müfettiş yardımcılığı sınavına girebilecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı açıkladı, Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Sınavına girebilecekler mi?
Kamu personel sistemini 6 kurumun yönetmesinden ne zaman vazgeçilecek?

Kamu personel sistemini 6 kurumun yönetmesinden ne zaman vazgeçilecek?

Mülga Devlet Personel Başkanlığından arta kalan görevleri 6 kurum eşgüdümsüz bir şekilde yürütmeye devam ediyor.
Uzman erbaşın sözleşmesi görevden uzaklaştırıldığı gerekçesiyle yenilenmeyebilir mi?

Uzman erbaşın sözleşmesi görevden uzaklaştırıldığı gerekçesiyle yenilenmeyebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, uzman çavuş olarak görev yapan davacı tarafından, sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemin iptaline ilişkin açılan davada son noktayı koydu.
Boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

MEB; "Boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi, hastanede eğitim hizmetinde görev yapmakta olan öğretmene 'öğrenci ve sosyal kişilik hizmetleri' kapsamında ek ders ücreti ödenir mi, olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edilen iş günlerini takip eden cumartesi ve pazar günlerindeki ders görevlerine ek ders ücreti ödenir mi?" sorularını cevaplandırdı.
Polis akademisinde yüksek lisans kaydının silinmesine son noktayı İDDK koydu

Polis akademisinde yüksek lisans kaydının silinmesine son noktayı İDDK koydu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Polis Akademisi Başkanlığı .....Enstitüsü Uluslararası Güvenlik Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans programın öngörülen azami süre (6 yarı yıl) içerisinde tamamlayamadığı için ilişik kesmeyi hukuka uygun buldu
BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Mahkum 21.Bölüm Fragmanı

Mahkum 21.Bölüm Fragmanı

Mahkum 21.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. FOX TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Mahkum dizisinin yeni bölümü 12 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 26 mayıs 2022
Haftanın fırsat ürünleri (09-14)

Haftanın fırsat ürünleri (09-14)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri