Seçmenin yüzde 84'ü asgari ücrete yeni zam istiyor

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, Türkiye'nin Nabzı Nisan 2022 araştırmasından 'Asgari ücret' anketinin sonuçlarını paylaştı.

Seçmene, "Asgari ücrete yeni bir zam yapılmalı mı?" sorusunun sorulduğu ankette, yüzde 84'lük büyük bir kesim "Evet" dedi.

AKP ve MHP seçmeninin de büyük bir kısmı asgari ücrete zam yapılması gerektiğini düşünüyor. Ankete katılan AKP'lilerin yüzde 78,4'ü, MHP'lilerin yüzde 74,8'ü "Asgari ücrete yeni bir zam yapılmalı" dedi.

SEÇMEN ENFLASYON RAKAMLARINA İNANMIYOR

Türkiye'nin Nabzı Nisan 2022 araştırmasında "Hükümetin açıkladığı yüzde 61 oranındaki enflasyon oranına inanıyor musunuz?" sorusu da soruldu. Ankete katılan seçmenin yüzde 73'lük kısmı, "Hayır inanmıyorum" dedi. Ankete katılan AKP ve MHP'lilerin de büyük kısmının enflasyon rakamlarına inanmadığı sonucu ortaya çıktı.

Yine aynı araştırmada seçmenin yüzde 66'sı "Hükümetin ekonomiyi düzelteceğine inanmıyorum" dedi.