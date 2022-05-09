GS'den Türkiye'nin en çok şampiyonluğu olan kulübüyüz açıklaması

Bitcoin 10 ayın en düşük seviyesine geriledi
Bitcoin 10 ayın en düşük seviyesine geriledi
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Osmangazi'de garanti oranı aşıldı
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Osmangazi'de garanti oranı aşıldı
1542 kişinin testi pozitif çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti
1542 kişinin testi pozitif çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti
Seçmenin yüzde 84'ü asgari ücrete yeni zam istiyor
Seçmenin yüzde 84'ü asgari ücrete yeni zam istiyor
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
Valilikten 'Nesin Vakfı' açıklaması: Hesabı bloke edildi
Valilikten 'Nesin Vakfı' açıklaması: Hesabı bloke edildi
Konut finansmanı için 3 yeni paket
Konut finansmanı için 3 yeni paket
Erdoğan: Dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha destekleyeceğiz
Erdoğan: Dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha destekleyeceğiz
'Ayasofya'da su haznesini kırıp ayakkabılık yaptılar' iddiası yalanlandı
'Ayasofya'da su haznesini kırıp ayakkabılık yaptılar' iddiası yalanlandı
Rekabet Kurumundan 7 teknoloji şirketine soruşturma
Rekabet Kurumundan 7 teknoloji şirketine soruşturma
Kamyonet kasasında açık et taşıyan sürücüye para cezası
Kamyonet kasasında açık et taşıyan sürücüye para cezası
Trafik polisinden nefes alamayan sürücüye hayata döndüren mühadale
Trafik polisinden nefes alamayan sürücüye hayata döndüren mühadale
30 maddelik müsilaj teklifi Meclis'e sunulacak
30 maddelik müsilaj teklifi Meclis'e sunulacak
Tahliye evrakını cezaevine göndermeyen memura 6 yıl istendi
Tahliye evrakını cezaevine göndermeyen memura 6 yıl istendi
3600 ek gösterge toplantısı ertelendi
3600 ek gösterge toplantısı ertelendi
Asgari ücret ve maaş artışları Kabine'de görüşülecek
Asgari ücret ve maaş artışları Kabine'de görüşülecek
Erdoğan'dan 'Suriyeli sığınmacı' açıklaması: Sonuna kadar sahip çıkacağız!'
Erdoğan'dan 'Suriyeli sığınmacı' açıklaması: Sonuna kadar sahip çıkacağız!'
Emniyet, hava lojistik personeli alacak
Emniyet, hava lojistik personeli alacak
Sağlıkçıların gözü Meclis'te: Çok sayıda düzenleme hayata geçecek
Sağlıkçıların gözü Meclis'te: Çok sayıda düzenleme hayata geçecek
Spor kulüpleri kanunu neler getiriyor? Bakan Kasapoğlu açıkladı
Spor kulüpleri kanunu neler getiriyor? Bakan Kasapoğlu açıkladı
Konutta talep 1+1 ve 2+1'lere kayıyor
Konutta talep 1+1 ve 2+1'lere kayıyor
Erdoğan'dan yeni AB açıklaması: Her iki tarafın da menfaatine
Erdoğan'dan yeni AB açıklaması: Her iki tarafın da menfaatine
Piyasayı 100 ve 200 TL'lik banknotlar ele geçirdi
Piyasayı 100 ve 200 TL'lik banknotlar ele geçirdi
Meslek liseleri birinci sınıf okullara dönüştürüldü
Meslek liseleri birinci sınıf okullara dönüştürüldü
Süt ürünlerine yüzde 30 zam yolda
Süt ürünlerine yüzde 30 zam yolda
Türkiye'de 1480 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 1480 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti
TRT Genel Müdürü: Netflix'e alternatif uluslararası bir platform inşa edeceğiz
TRT Genel Müdürü: Netflix'e alternatif uluslararası bir platform inşa edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'hudut kartalları'na seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'hudut kartalları'na seslendi
Yargıtay'dan emsal karar: Hizmetliye kameralı takip yasallaştı
Yargıtay'dan emsal karar: Hizmetliye kameralı takip yasallaştı
Miras için ağabeyini vuran eski milletvekili serbest
Miras için ağabeyini vuran eski milletvekili serbest
Ana sayfaHaberler Spor

GS'den Türkiye'nin en çok şampiyonluğu olan kulübüyüz açıklaması

Galatasaray; "Süper Lig şampiyonlukları konusunda, hukuki temeli ve geçerliliği bulunmayan, gayriciddi iddiaların yeniden gündeme getirilme çabalarını dikkatle takip ediyoruz. Galatasaray, 22 şampiyonluk kupasıyla ve dört yıldızı ile Türkiye'nin en çok Süper Lig şampiyonluğu olan kulübüdür" açıklaması yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Mayıs 2022 22:58
Yazdır
GS'den Türkiye'nin en çok şampiyonluğu olan kulübüyüz açıklaması

Galatasaray Kulübü, son dönemde tartışma konusu olan Süper Lig şampiyonluklarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Son günlerde Süper Lig şampiyonlukları konusunda, hukuki temeli ve geçerliliği bulunmayan, gayriciddi iddiaların yeniden gündeme getirilme çabalarını dikkatle takip ediyoruz." denilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği gibi, Fenerbahçe Spor Kulübünün Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde yapmış olduğu meşruiyeti bulunmayan 28 şampiyonluk konulu başvuruya karşı Galatasaray Spor Kulübü tarafından Türkiye Futbol Federasyonuna 23 Mart 2021 tarihli dilekçemiz ile başvurulmuştu. Devam eden süreçte, 21 Nisan 2021 tarihli ikinci dilekçemiz ile ilk başvurumuza ek beyan ve itirazlarımız da Türkiye Futbol Federasyonuna iletilmişti. Söz konusu dilekçelerimiz vasıtasıyla Fenerbahçe Spor Kulübünün hiçbir hukuki dayanağı olmayan iddialarına konu başvuru ile buna bağlı taleplerin neden reddedilmesi gerektiği Türkiye Futbol Federasyonuna detaylıca izah edilmiştir.

Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe Spor Kulübünün sözde iddiasına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu nezdindeki hukuki süreci son derece yakından takip etmektedir ve ilerleyen dönemlerde de takip etmeye devam edecektir. Galatasaray Spor Kulübü, bugün itibarıyla müzesindeki 22 şampiyonluk kupasıyla ve dört yıldızı ile Türkiye'nin en çok Süper Lig şampiyonluğu olan kulübüdür."

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
'Hentbol tarihine kara leke' olarak geçen olaylar hakkında disiplin süreci başlatıldı
'Hentbol tarihine kara leke' olarak geçen olaylar hakkında disiplin süreci başlatıldı
Hakan Çalhanoğlu'ndan 2,5 milyon liralık izinsiz fotoğraf davası
Hakan Çalhanoğlu'ndan 2,5 milyon liralık izinsiz fotoğraf davası
Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu Yenikapı'da kutluyor
Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu Yenikapı'da kutluyor
Derbide kazanan çıkmadı
Derbide kazanan çıkmadı
Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te şampiyon oldu
Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te şampiyon oldu
Abdülkadir Ömür'ün şampiyonluk sevincindeki zor anları
Abdülkadir Ömür'ün şampiyonluk sevincindeki zor anları

Bu Habere Tepkiniz

Öğretmenlik Meslek Kanunu esastan görüşülecek

Öğretmenlik Meslek Kanunu esastan görüşülecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Öğretmenlik Meslek Kanununu esastan görüşecek
2020 EKPSS'nin zihinsel engellilere ilişkin kısmıyla ilgili önemli karar

2020 EKPSS'nin zihinsel engellilere ilişkin kısmıyla ilgili önemli karar

Danıştay 12. Dairesi 2020 EKPSS sınavının zihinsel engelli kategorisi için yapılan sınavla ilgili önemli bir karar aldı
Sertifikalı Eğitimlerde Kampanya

Sertifikalı Eğitimlerde Kampanya

https://kampussertifika.com/?campaign=mn
Şikayetçi olmayan kişi disiplin kurulu kararına itiraz edebilir mi?

Şikayetçi olmayan kişi disiplin kurulu kararına itiraz edebilir mi?

Danıştay Birinci Dairesi, soruşturma konusu suçla ilgili şikayeti olmayan kişinin soruşturma sonucunda Yetkili Kurulca verilen men-i muhakeme kararına İtiraz hakkı bulunmadığına karar verdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
'3600 ek gösterge' ile 3 farklı ödeme türü doğrudan etkilenecek

'3600 ek gösterge' ile 3 farklı ödeme türü doğrudan etkilenecek

Milyonlarca kamu çalışanın beklediği 3600 ek göstergede kritik viraj. Memurların merakla beklediği Hükümet ve Memur- Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu üçüncü toplantısını yarın yapacak. 3600 ek gösterge ile birlikte 3 farklı ödeme türü doğrudan etkilenecek. Memur maaşları, emekli aylıkları ve emekli olurken alınan ikramiyeler artacak.
Polis memurlarının kusurundan dolayı idareye 20 bin TL tazminat kararı

Polis memurlarının kusurundan dolayı idareye 20 bin TL tazminat kararı

Taşınmazın tahliyesi sırasında olay yerinin güvenliğini almayarak terk eden bu sebeple avukatın boğazına bıçak dayanmasına neden polislerin eylemi dolayısıyla idare 20 bin TL manevi tazminat ödeyemeye mahkum edildi.
Bilişim Teknolojileri öğretmenleri eğitim müfettiş yardımcılığı sınavına girebilecek mi?

Bilişim Teknolojileri öğretmenleri eğitim müfettiş yardımcılığı sınavına girebilecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı açıkladı, Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Sınavına girebilecekler mi?
Kamu personel sistemini 6 kurumun yönetmesinden ne zaman vazgeçilecek?

Kamu personel sistemini 6 kurumun yönetmesinden ne zaman vazgeçilecek?

Mülga Devlet Personel Başkanlığından arta kalan görevleri 6 kurum eşgüdümsüz bir şekilde yürütmeye devam ediyor.
Uzman erbaşın sözleşmesi görevden uzaklaştırıldığı gerekçesiyle yenilenmeyebilir mi?

Uzman erbaşın sözleşmesi görevden uzaklaştırıldığı gerekçesiyle yenilenmeyebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, uzman çavuş olarak görev yapan davacı tarafından, sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemin iptaline ilişkin açılan davada son noktayı koydu.
Boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

MEB; "Boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi, hastanede eğitim hizmetinde görev yapmakta olan öğretmene 'öğrenci ve sosyal kişilik hizmetleri' kapsamında ek ders ücreti ödenir mi, olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edilen iş günlerini takip eden cumartesi ve pazar günlerindeki ders görevlerine ek ders ücreti ödenir mi?" sorularını cevaplandırdı.
BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Türk araştırmacı 'cep'ten üç boyutlu görüntü buluşuna imza attı

Türk araştırmacı 'cep'ten üç boyutlu görüntü buluşuna imza attı

ABD'de Stanford Üniversitesindeki Türk araştırmacı Okan Atalar, mevcut cep telefonu kameralarına entegre edilebilen, çok düşük enerjiyle çalışan, çok ucuz ve yüksek performanslı buluşla, fotoğraf ve görüntüde üçüncü boyutu elde etmeyi başardı.
Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 26 mayıs 2022
Haftanın fırsat ürünleri (09-14)

Haftanın fırsat ürünleri (09-14)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri