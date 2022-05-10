10 Mayıs 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Danıştayın 154. kuruluş yıl dönümü ve "Danıştay ve İdari Yargı Günü" törenine katılacak.

(Ankara/12.00)

2- CHP'nin Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde 36. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Açılış Programı'na katılacak.

(Ankara/10.30)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlık ile TED arasındaki Okul Kütüphanelerinin Zenginleştirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü'nün imza törenine iştirak edecek.

(Ankara/10.30)

3- TBMM'den

- HDP ve MHP'nin grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda, Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

- KİT Komisyonu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünün 2019-2020 yılı hesaplarını incelemek üzere toplanacak.

(TBMM/12.45/10.45/15.00/14.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık Sanayi Bakanı Bagdat Mussin ile görüşecek.

(Ankara/09.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trans Hazar Uluslararası Taşıma Güzergahı Birliği Genel Kurulu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı iş gücü istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 ve 10 yıl vadeli devlet tahvillerinin ihraç ihaleleri ile 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler tarafından ortaklaşa düzenlenen Suriye'ye destek konulu konferansların 6'ncısı yapılacak. Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal temsil edecek.

(Brüksel)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist, Yukatel Kayserispor-Trabzonspor yarı final rövanş karşılaşmasıyla belli olacak.

(Kayseri/20.30)

2- Uluslararası Boks Birliği (IBA) Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'na 48 kiloda elemelerle devam edilecek; milli boksör Ayşe Çağırır ringe çıkacak.

(İstanbul/18.00)

3- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Safiport, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni konuk edecek.

(İstanbul/19.00)