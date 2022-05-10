Sınır hatlarına geçit vermez 230 optik kule

Sınır güvenliği stratejisi dahilinde duvar, tel çit, kafes tel, hendekler ve sınır aydınlatılmasıyla alınan tedbirlerin yanı sıra sınır hattında kullanılan son teknoloji elektro-optik kulelerin sayısı yükseltildi.

ASELSAN'ın yerli imkanlarla geliştirdiği elektro-optik kuleler ile sınır hattı termal kamera, radar, lazerli mesafe bulucu, gündüz ve gece algılayıcılarla kontrol ediliyor. Iğdır'da 41, Ağrı'da 59, Van'da 103, Hakkari'de 27 olmak üzere bugüne kadar toplam 230 elektro-optik kule konuşlandırıldı. Ayrıca, doğu ve güney doğu sınırlarımız boyunca 82 zırhlı araç ise sürekli devriye atıyor. Öte yandan, en uzun kara sınırına sahip olduğumuz Suriye hududuna yerleştirilen termal kameraların sayısı da 284'ü buldu.

Selçuk Böke