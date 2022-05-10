4 üniversite 57 Akademik personel almak için ilana çıktı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Harran Üniversitesi ve 2 diğer üniversite çok sayıda akademik personel almak için ilana çıktı
Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi 14 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 24 mayıs 2022
Harran Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Üyesi 11 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 24 mayıs 2022
İstanbul Cerrahpaşa ilanı detayları için tıklayınız
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 22 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 24 mayıs 2022
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Elemanı 10 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 24 mayıs 2022
memurlar.net ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınızMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız