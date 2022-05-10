'Para Puan' liginde şampiyon Beşiktaş

Türkiye'nin dört büyük spor kulübünün toplam borcu 17 milyar TL'ye dayandı. Geçtiğimiz sezondan bu yana toplam yapılan transfer harcaması ise 60 milyon avroyu geçti. Kulüpler borç batağı içinde yüzerken, transfer harcamalarında kesenin ağzını açtı. Ağırlıklı yabancı futbolcuların transferi için harcanan dev bütçe içinde; ödenen bonservis ücretleri, bonservissiz gelenlere ödenen paralar, kiralama bedelleri ve menajerlik ücretleri yer aldı. Ayrıca futbolculara sunulan imkanlar, sözleşmelerde yer alan özel detaylar, tatil ve ev ücretleri gibi ekstra paralarla bu rakam 1 milyar TL'yi buldu.

TRANSFERE LİMİT YOK

Ligin bitimine beş hafta kala Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe ise Avrupa kupalarına gitmeyi garantiledi. Beşiktaş kalan iki maçını alması ve en yakın rakibinin yenilmesi durumunda Avrupa'ya gitme hayali kurarken Galatasaray bu sene tarihinin en kötü sezonunu yaşadı. Dört büyük kulüp toplamda 1 milyar TL'lik transfer harcaması yaparken istedikleri sonuçları bir türlü alamadı.

KULÜPLER GELİRLERİNİN YÜZDE 10'UNUNU HARCAYABİLECEK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Spor Kulüpleri Kanunu'nun kulüplere harcamada yüzde 10 sınırı getirdiğini söyledi. Kasapoğlu şunları söyledi: Kulüplerin borç-alacak ilişkisi noktasında eksiklikler vardı. Geliri belli gideri belli değil. Herkes kendi dönemindeki borçlarından sorumlu. Gelirinin yüzde 10'undan fazlasını harcayamayacak. Toplam 8 yılda yüzde 534 artan bir borç var. Bunun neresinde bir hareket etme marjı kalmış. İşte bu yasayla bu umudu büyütüyoruz. Gelişen kulüplerin durumu, şeffaflığı inanıyorum ki yabancı yatırımcılar açısından daha cazip hale getirebilir. Sporun özerkliğine karşı çabanın karşısında dururuz. Her zaman devlet olarak sporun, sporcunun yanındayız.

KARA KARTAL LİDER

Bu sezon en az transfer harcaması yapan takım Beşiktaş oldu. Kara Kartallar transfere toplam 7 milyon Avro harcadı. Ara transferde de sessiz kalan ekip, bugüne dek 55 puan topladı. 112 milyon TL harcama yapan takımın kasasından, 1 puan için 2 milyon TL çıkmış oldu. Böylece harcama ve puan liginde Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etti.

EN FAZLA CİMBOM HARCADI

Sezon başından bu yana en fazla transfer harcamasını fikstürde en kötü durumda olan Galatarasay gerçekleştirdi. Sarı kırmızılılar ara transfer dahil toplam transfere 23 milyon avro harcama yaptı. Bu da 368 milyon TL'ye tekabül etti. Bugün itibarıyla 48 puan toplayan Galatasaray, 1 puan için 7,6 milyon TL harcamış oldu.

ŞAMPİYON İKİNCİ SIRADA

Puan-harcama liginde Trabzonspor ise ikinci sırada yer aldı. Şampiyonluğunu ilan eden bordo mavili ekip, toplam 16 milyon Avro transfer harcaması gerçekleştirdi. Türk lirası karşılığı olarak 256 milyon TL harcayan takım, 78 puan topladı. Bu tablo içinde Karadenizli ekip, 1 puan için 3,2 milyon TL harcamış oldu.

KANARYA, KESENİN AĞZINI AÇTI

Ligin son haftalarına doğru ciddi bir galibiyet serisi yakalayarak Avrupa'ya gitmeyi garantileyen Fenerbahçe ise bu sezon transfer için 11 milyon avro harcadı. 69 puan toplayan sarı lacivertli ekip, 176 milyon TL'lik harcama yaparak, 1 puanı 2,5 milyon TL'ye getirmiş oldu.

KAAN ZENGİNLİ