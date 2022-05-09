Pasif gelir fikirleri



Bir işveren dışındaki bir kaynaktan elde edilen düzenli kazançlar anlamına gelen pasif gelirler, birincil işinize devam ederken ekstra nakit akışı yaratmanıza yardımcı olmak için harika bir yol olabilir. Pasif gelir, kiralık bir mülkten veya hisse senetleri, yatırım fonları ve telif hakları gibi bir kaynaktan gelebileceği gibi, uzman olduğunuz bir alanda online kurslar vererek de elde edilebilir.

Pasif gelir, sürekli çaba gerektirmeyen veya çok az çaba gerektiren bir işin yarattığı para akışı olarak tanımlanabilir. Uzun vadeli istikrarlı kazançlar üreten bir pasif gelir kaynağı bulmak için "Başkalarının yararlı bulabileceği herhangi bir beceri veya bilgiye sahip miyim?", "Becerilerimi veya bilgilerimi paylaşma sürecini nasıl otomatikleştirebilirim?" gibi sorulara yanıt arayabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken, yeni bir pasif gelir akışı için çaba sarf etmenin, diğer akışlarınıza odaklanmanızı engellememesidir. Hızlı para kazanma ve çabuk zengin olma gibi cazip pasif gelir fırsatları bulsanız da çoğunun yine de çalışmayı gerektirdiği gerçeğinden uzaklaşmadan zaman yönetimine odaklanmanız önerilir.

Sizin için hangi pasif gelir kaynağının en iyisi olduğu; yatırım ve başarılı olma potansiyeline bağlıdır ki bunlar için yatırım yapmanız gereken para miktarı, toplam fırsat büyüklüğü, ihtiyacınız olan süre, alana olan ilgi ve yeteneğiniz önemlidir. Genel olarak, bir pasif gelir fırsatına başlamak ne kadar kolaysa, rakiplerin de o alanda o kadar kalabalık olması muhtemeldir ve başarı olasılığı da o kadar düşük olur. Bu nedenle, doğal bir yeteneğe ve ilgiye sahip olmak işe yarayabilir. Ancak yan gelir elde etmek için harika stratejiler bulsanız da vergi yükümlülüğü gibi yasal mevzuatları da iyice araştırmanız önerilir.

Son zamanların en popüler pasif gelir fikirlerini şu şekilde listeleyebiliriz:

*Sosyal medyada sponsorlu paylaşımlar: Markaların ürünleri hakkında paylaşımda bulunmanız ve bu paylaşımları feed'inizde öne çıkarmanız karşılığında ödeme alabilirsiniz, ancak öncesinde sağlam bir içerikle geniş bir kitle oluşturmaya çalışmanız gerek.

*Bir blog ve YouTube kanalı: İçerik oluşturmak, takipçi kitlesi oluşturmak ve trafik kazanmak için çaba ve zaman gerekse de bir tutkunuzu ilgi çekici içeriğe dönüştürebilir tanınırlığınız marka anlaşmaları gibi fırsatlara dönüştükçe sabit bir gelir akışı elde edebilirsiniz. Web sitenizin ne içermesi veya ne hakkında olması gerektiği konusunda bir fikriniz oluşmaya başladıysa domain ve hosting için araştırmalara başlayabilirsiniz.

*Online kurs: Gerçekte büyük çaba gerektirir ancak bir kez hazırladığınız kapsamlı bir kurs içeriği Udemy, SkillShare ve Coursera gibi siteler aracılığıyla tutarlı bir ek gelire dönüşebilir.

*E-kitap: Uzmanlığınıza dayanan, çok az kişinin sunduğu ancak birçok okuyucunun ihtiyaç duyduğu niş konular bulabilirseniz ve tanıtım, reklam için biraz bütçe ayırabilirseniz Amazon gibi sitelerde e-kitap satarak para kazanabilirsiniz. Bir e-kitap yalnızca okuyuculara iyi bilgi sunmak için değil, aynı zamanda online kursunuza, web sitenize veya seminerlerinize trafik çekmenin bir yolu olarak da işinize yarayabilir.

*Perakende ürünleri çevirmek: Piyasayı iyi bilmenizi gerektirse de ve başlangıçta nakit kaynağa ihtiyaç duysanız da büyük e-ticaret platformlarından bulduğunuz ürünleri fiyat farklılıklarından yararlanarak başka yerlerde indirimli fiyatlarla satabilir, bir müşteri kitlesi oluşturabilirsiniz. Özellikle indirimli ürünlerine erişmenize yardımcı olabilecek bir bağlantınız varsa bu seçenek çok işe yarayabilir.

*Online fotoğraf satışı: Getty Images, Shutterstock veya Alamy gibi sitelere belirli bir kitleye hitap eden veya belirli bir sahneyi temsil eden fotoğraflar yükleyebilirsiniz. Taleplerin ve trendlerin farkında olmanız, sadece manzara değil maketler, yaratıcı senaryolar içeren, örneğin haberlerde kullanılabilecek çekimler yaparak ilerlemeniz önerilir.

*Uygulama oluşturmak: Oyun veya mobil kullanıcıların yapması zor olan bazı işlevleri gerçekleştirmesine yardımcı olan bir uygulama; zamanla uygulama içi reklamlardan veya kullanıcıların uygulamayı indirmek için cüzi bir ücret ödemesini sağladığınızda pasif gelir getirebilir.

*Kullanışlı ev eşyalarını kiralamak: İnsanların ihtiyaç duyabileceği elektrikli aletler, çadırlar ve büyük soğutucuları tanıdıklarınıza kiralayarak başlayabilirsiniz ancak bir tür senetle; kullanıma ve kullanımdan sonra teslim edilme koşullarına dair kuralları netleştirmeniz önemli.

*Varsa evinizi kısa süreli kiralamak: Bir süreliğine şehir dışına çıkma planınız varsa evinizi haftalık ya da aylık kiralamayı düşünebilirsiniz.

*Varsa arabanıza reklam vermek: Yurt dışında bunun için reklam ajansları temiz bir sürüş siciline sahip olmanızı isteyebiliyor. Eğer araba kullanmak günlük rutininizde zaten varsa ilgili bağlantıları kurup ülkemizde de bu seçeneği gelire dönüştürebilirsiniz.

* Tasarımları çevrimiçi satmak: Zekice düşünülmüş, trendlere yaraşır, yaratıcılık ve mizah içeren tasarımlarınızın olduğu tişört, şapka, kupa, takvim gibi ürünleri satabilirsiniz.

Uzman Görüşü

Suda birden fazla olta ile daha fazla balık yakalamaya benzetilen pasif gelir fırsatları gelir akışınızı çeşitlendirmenin etkili yollarından biridir. Çoğu pasif gelir seçeneği için bir web sitenizin olması, iş akışınızı daha profesyonel zemine çekmenizi sağlar. Örneğin çoğupaketine dahil olan e-posta hesapları web sitenizin adresinizi mail adresinize taşır ve markalaşmaya giden yolu açar.

Seyahat / sanat / spor konularında bir uzmanlığa sahipseniz ya da örneğin bir Minecraft canavarıysanız tutkunuzdan gelir elde etmek için bir blog açabilir, sağlam bir içerik ve yeterli tanıtımla; reklamlar veya sponsorlardan para kazanmaya başlayabilirsiniz. Popüler bir konu ya da küçük bir niş trafik çekmenizi kolaylaştıracaktır.

Kullanıcı deneyimi ve birden viral olma ihtimali gibi nedenlerle özellikle pasif gelire odaklı web sitelerinin kaliteli hosting altyapılarına sahip olması önemlidir. Turhost olarak her tür site ve bütçe için en modern donanımlarla sunduğumuz hosting seçeneklerini incelemenizi ve 2022 yılı için devreye aldığımız güçlü optimizasyonlardan yararlanmanızı dileriz.