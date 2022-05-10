Bankada güvenlik görevlisi not bırakarak intihar etti
Gaziantep Vakıfbank Merkez Şubede güvenlik görevlisi olarak çalışan B. Özdemir yanındaki beylik tabancasıyla kafasına sıkarak intihar etti. Ağır yaralan Özdemir olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Özdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KENDİNİ ODAYA KAPATMIŞ
Gaziantep'in yerel medyası babahaber.com'un edindiği bilgilere göre; Güvenlik görevlisi B. Özdemir bankada bir odaya kendini kapatarak beylik tabancasıyla kafasına ateş açtı. Bankada bulunanlar odayı açtıklarında Özdemir'i kanlar içerisinde görüp hemen 112 acil servise haber verdiler. Play yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Özdemir'i Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar.
KURTARILAMADI
Başından ağır yaralanan Özdemir, Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'nde acil olarak tedaviye alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayan güvenlik görevlisi genç yaşta hayatını kaybetti. Arkasında ise acılı bir anne bıraktı.
KALPLERİ YARALAYAN PAYLAŞIM
Gaziantep Vakıfbank Merkez Şubede güvenlik görevlisi olarak çalışan beylik tabancasıyla intihar B.Özdemir sosyal medya hesabından annesine mesaj göndermiş.
İŞTE O MESAJ:
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