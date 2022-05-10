Bankada güvenlik görevlisi not bırakarak intihar etti

KENDİNİ ODAYA KAPATMIŞ

Gaziantep'in yerel medyası babahaber.com'un edindiği bilgilere göre; Güvenlik görevlisi B. Özdemir bankada bir odaya kendini kapatarak beylik tabancasıyla kafasına ateş açtı. Bankada bulunanlar odayı açtıklarında Özdemir'i kanlar içerisinde görüp hemen 112 acil servise haber verdiler. Play yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Özdemir'i Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar.

KURTARILAMADI

Başından ağır yaralanan Özdemir, Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'nde acil olarak tedaviye alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayan güvenlik görevlisi genç yaşta hayatını kaybetti. Arkasında ise acılı bir anne bıraktı.

KALPLERİ YARALAYAN PAYLAŞIM

Gaziantep Vakıfbank Merkez Şubede güvenlik görevlisi olarak çalışan beylik tabancasıyla intihar B.Özdemir sosyal medya hesabından annesine mesaj göndermiş.

İŞTE O MESAJ:

''Annem canım annem. Hayattaki tek gerçeğim. Ben gidiyorum ama sakın gidiyorum diye üzülme ve beni affet. Vedam bir tek sana çünkü, hayatta senden başka kimsem olmadı. Allaha emanet ol iyi bak kendine.''