Kiralık ev ve konut satış fiyatları uçuşa geçti

Konut fiyatları için birçok bölgede artış oranları yüzde 300'ü aştı. Kimi bölgelerde aylık kiralar satış fiyatlarını yakalamaya başladı. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) ve Endeksa.com işbirliği ile hazırlanan "İkinci El Konut Piyasası Raporu" bu hareketi doğruladı. Aydın'da fiyatlar İstanbul'u yakaladı.

En fazla konut satışı olan 50 il içerisinde en fazla değer artışı Mersin, Aydın ve Antalya'da yaşandı. Konut fiyatlarının en yüksek olduğu iller ise Muğla, İstanbul ve Aydın...

İSTANBUL'U GEÇTİ!

Mersin'de konut fiyatları yıllık bazda yüzde 158 arttı. Ortalama metrekare satış fiyatı 6.172 TL'ye çıktı. Aydın'da konut fiyatları son bir yılda yüzde 153 artış gösterdi, ortalama metrekare satış fiyatı ise 11.204 TL oldu.

Antalya'da ise konut fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 148. Ortalama konut metrekare satış fiyatları ise 9.861 TL. Muğla'da da metrekare fiyatları İstanbul'u geçmiş durumda. Muğla'da ortalama metrekare fiyatı 18.568 TL.

İstanbul'da bu rakam 12.102 TL. İstanbul'da ikinci el konutların ortalama satış fiyatı 1.4 milyon TL civarındayken, Muğla'da ortalama fiyat 2.5 milyon TL'yi buluyor.

SEDA TABAK