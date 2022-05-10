Kritik seviyeyi aşan dolar yükselişini devam ettiriyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 15,17 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün en düşük 14,9387 ve en yüksek 15,1350 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,96 üzerinde 15,0924'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,5 artışla 15,1740'tan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 yükselişle 16,0210'dan, sterlin/TL yüzde 0,6 kazançla 18,7320'den satılıyor.

Dolar endeksi dün 104,2 ile Aralık 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından bugün 103,7 seviyelerinde yatay hareket ediyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,05 düşüşle 1,0560'tan alıcı buluyor.

Analistler, jeopolitik riskler ve Çin'de yeni tip koronavirüs salgını tedbirlerinin devam etmesinin küresel ekonomik büyümeye zarar vereceği endişelerinin arttığını, bu durumun küresel çapta dolar talebinin güçlü kalmasını sağladığını söyledi.

Artan enflasyonist baskılar karşısında merkez bankalarının daha şahin politika adımları atmak zorunda kalacağı endişelerinin de riskli varlıklardan kaçışı hızlandırdığını vurgulayan analistler, bugün ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankaları yetkililerinin açıklamalarının döviz piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.

Analistler veri gündeminde yurt dışında Almanya'da ZEW endekslerinin öne çıktığını belirterek, tahvil faizlerinin seyrinin de yakından izleneceğini bildirdi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 3,21 ile Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından yüzde 3,06 seviyesinde dengelendi.