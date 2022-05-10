AK Partili Mustafa Şen: Oy oranları yüzde 40'larda
AK Parti Genel Merkezi tarafından yaptırılan son anket sonuçları, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen tarafından paylaşıldı. AK Partili Şen, partilerinin oy oranının yüzde 40'a yaklaştığını belirtti. Şen ayrıca analizlerine göre alacakları oy oranının ise 45 ve 46 bandında olduğunu belirtti.
Sözlerine, "Biraz düşüş yaşadık" ifadeleriyle başlayan Şen, "Şimdi yüzde 40'a doğru yaklaşıyoruz. 40'ı geçecek ondan eminim. Bizim analizlerimiz yüzde 45'i hatta yüzde 46'yı gösteriyor. Tabii bizim hükümet olarak gerekenleri yapmamız lazım. Bunların başında enflasyonu dizginlemek geliyor" dedi.
AK Partili Şen, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Vatandaşımız bunların sebebini biliyor. Koronavirüs ekonomileri vurdu. Bu bizi de etkiledi. Biz her şeyi enerjiyle yapıyoruz. Kömürün, doğal gazın fiyatı yükseldi. Bunlar 2 kattan 10 kata kadar artış gösterdi. Bunların dünya ekonomisine haliyle ülkeler ekonomisine yansımaması imkansız.
Vatandaşımız bunun sebebini biliyor. Biz kendi ödevimizi yaparsak seçmen bize destek veriyor. Ve biz bu gelişmeleri seçimden önce halledeceğiz diyoruz. Verdiğimiz sözlerden biri de enflasyon düşecek. Biz verdiğimiz sözleri tutarız."Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız