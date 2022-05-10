Bir kişinin motosiklete bağlayarak şiddet uyguladığı köpeği jandarma kurtardı
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişiden şiddet gören köpek, jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak barınağa teslim edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Mayıs 2022 10:56
Kırsal Allahdiyen Mahallesi'nde bir kişinin motosikletin arkasına köpeği bağlayarak şiddet uyguladığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, D.K'nin (52) sepetli motosikletini durdurarak köpeği koruma altına aldı.
Köpek Salihli Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.
Gözaltına alınan D.K, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız