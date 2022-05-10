Sözleşmeli er temini ön başvuru sonuçları açıklandı
MSB: Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2022 Yılı (2022/2 Dönem) Sözleşmeli Er Temini Ön Başvuru Sonuçları yayımlanmıştır.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 10 Mayıs 2022 11:08
Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2022 Yılı (2022/2 Dönem) Sözleşmeli Er Temini Ön Başvuru Sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız