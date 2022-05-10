Uzmanından LGS'ye 25 gün kala adayları başarıya götürecek stratejik öneriler

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin adaylara, "Son 25 günde 'neden bugüne kadar yeterince kitap okumaya zaman ayırmadım' diye hayıflanmak yerine, bol bol uzun paragraf sorusu çözün." önerisinde bulundu.

Sökmez, bu yıl 5 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yaklaşırken adaylara yönelik önerilerini AA muhabirine anlattı.

Sınav kaygısının aşırısının da azının da zarar getirebileceğini ifade eden Sökmez, kararında kaygının faydasına işaret etti.

Öğrenci performansı için stresin olumlu veya olumsuz olabildiğini anlatan Sökmez, "Örneğin, ideal seviyedeki stres öğrenciyi motive ederek performansını artırabilir, bu durum olumlu stres olarak tanımlanır. Ancak, olumsuz olarak adlandırılan aşırı stres ise öğrencinin verimli ders çalışmasını engelleyerek başarısızlığına neden olabiliyor." diye konuştu.

Sökmez, "Soruları anlıyorum ama yeni nesil soruları çözemiyorum." diyen adayların çoğunlukta olduğunu belirterek, "Yeni nesil sorular, öğrencileri zorluyor algısı yaratıldı, oysa konuları bilen öğrenci yeterince soru örneklerinden çözdüğünde kendine kısa sürede strateji geliştirebilir. Yeni nesil sorular aslında okuduğunu anlama, analiz yapma, neden-sonuç ilişkisi kurma gibi beceri temelleri sorulardır." diye konuştu.

LGS'de, okuduğunu anlama, analiz yapma, neden-sonuç ilişkisi kurma gibi becerileri ve dikkati ölçen soruların öne çıktığını aktaran Sökmez, bunun da göz korkuttuğunu ifade etti.

- "Konu eksiğinizi tamamlayın, yeni nesil soru çözümleri izleyin"

Konuları bilen öğrencilerin, sınava yönelik küçük stratejileri son 25 günde pratik yaparak, yeni nesil sorulara kısa sürede hazır olabileceğini söyleyen Doç. Dr. Sökmez, öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:

"Konu eksiğinizi temel düzeyde, genel olarak tamamlayın. Uzun paragraf göz korkutur. Korkusuzca önce paragrafın kökünü bulun. İşlem hatalarına ve çeldiricilere dikkat edin. Tablo, grafik, harita gibi görsellerde anlatılmak istenenleri analiz etmek ve yorumlamak için pratik yapın. Soruyu doğru anlamak, yanıtı doğru bulmanın yüzde 70'idir. Soruyu anlamaya zaman ayırın.

Soruları bütün olarak anlamak zor ve yorucu olacaktır. Parçalara bölün, önemli yerlerin altını çizin. Soru kökünü bilmeseniz de metni dikkatlice okuyarak soru çözülebilirsiniz. Soruların sizi hızlıca yıldırmasına izin vermeyin. Soru tipi öğrenin, bunun için bol bol yeni nesil soru örneği çözmek önemli. YouTube'a da yeni nesil soru çözümlerini izleyin. Çözümü önce izleyip sonra çözüme bakmaksızın soruyu tekrar siz çözün. Yeni nesil sorularda bol bol kitap okuyanlar avantajlı. Son 25 günde 'neden bugüne kadar yeterince kitap okumaya zaman ayırmadım' diye hayıflanmak yerine, bol bol uzun paragraf sorusu çözün."