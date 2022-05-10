Geliştirdiği uygulamayla noter işlemlerini 'sanal' ortama taşıdı

- Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı Avukat Kadir Kurtuluş'un geliştirdiği, noterlerin yaptığı tespit işlemlerini sanal ortama taşıyan uygulama bugüne kadar 5 bin kez indirildi.

Kurtuluş, 5 Mayıs Noterler Günü kapsamında, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017'de geliştirdiği elektronik ortamda tespit uygulamasına "Proofstack" isimli verdiklerini söyledi.

Bir anlamda "Sanal noter" olarak tanımlanabilecek uygulamanın internet ortamındaki her türlü elektronik veriyi tespit edebileceğini belirten Kurtuluş, uygulamanın IOS ve Android'in yanı sıra web uygulamaları üzerinden de indirilebildiğini anlattı.

Bugüne kadar 5 bin kez indirilen uygulama ile ihtiyaç duyulan belgelerin sanal ortamda blockchain (kayıt zinciri) teknolojisi sayesinde kayıt altına alınabildiğine değinen Kurtuluş, ücretsiz olarak kullanıma sunulan uygulamanın yurt dışında da ilgi gördüğünü kaydetti.

- "Tespit yapması 1 dakikadan kısa sürüyor"

Uygulamanın temelde bir tespit yaptığının altını çizen Kurtuluş, sanal noter uygulamasının 1 dakika gibi kısa bir sürede istenilen belgeleri kayıt altına aldığını dile getirdi.

Kurtuluş, "yeni nesil noter" uygulamasının eserlere yönelik tarih ve zaman tespitini sağlayacak şekilde işlem yaptığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu uygulamayla elektronik imza verebilen kuruluşlar nezdinde ya da blockchain protokollerinde bir zaman damgası yaparak, sizin herhangi bir eserinizin telif haklarının size ait olduğunu kanıtlayan bir belge üretmiş oluyoruz. Esasına baktığımız zaman blockchain teknolojisi bir kayıt teknolojisi. Noterler de aslına baktığınız zaman bir kayıt işlemi yapıyor. O verinin o gün, o saat, o tarihte, orada yapıldığını kanıtlayan bir işlem yapıyor."

Uygulamanın henüz noterlerin yaptığı tüm işleri kapsamadığına değinen Kurtuluş, "Ama en azından tespite ilişkin durumlarda bunu bütün dünyada kullanabiliyoruz." diye konuştu.

- Elektronik imza gerekiyor

Uygulamanın elektronik imza ile çalıştığını anlatan Kadir Kurtuluş, şunları kaydetti:

"Mesela bir beste yaptınız. Bu uygulama sayesinde o gün, o saatte, o tarihte bunun yapıldığını kanıtlamış oluyorsunuz. Dolayısıyla ilk yapan olarak siz 'Ben bunu yaptım' diye beyan ettiğiniz zaman onun size ait olduğunu da ispatlamış oluyorsunuz ve bu durumda imzaya gerek kalmıyor. Otoriteler, devletler, bankalar ya da noterler sizin o elektronik imzanızı tanımalı. Bugün Türkiye'deki elektronik imza belki yurt dışında geçerli değil ama blockchain protokolleri üzerinde uluslararası bir imzanız olursa işte o vakit noter işlemlerinin hemen hemen tamamının yapılabileceği bir noktaya gideriz."

Kurtuluş, kendi projelerinde mobil uygulama üzerinden bir PDF dosyasını yükleyerek ücretsiz olarak bu işlemin yapıldığı bilgisini verdi.

Bugün noterleri kullandıklarını dile getiren Kurtulmuş, "Islak imzalarla işlem yapıyoruz fakat gidişat blok zincir teknolojisi ve teknolojideki diğer gelişmeler tüm noterlik işlemlerinin dijital alanda yapılacağını aslında gösteriyor. Muhtemelen çok yakın bir gelecekte tüm işlemlerimiz için dijital noterlerde işlemler yapacağımızı öngörüyorum." diye konuştu.