Hapis cezası kesinleşen FETÖ hükümlüleri bir bir yakalanıyor

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve üyelerinin yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay ila 7 yıl 6 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S, İ.E.Ö, A.A, O.S, E.D, Ş.Y, H.A, N.Ç. ve G.E. kentte, M.Ş.A. ise Batman'da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler tutuklandı.