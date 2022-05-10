Hapis cezası kesinleşen FETÖ hükümlüleri bir bir yakalanıyor
Erzincan'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Mayıs 2022 11:27
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve üyelerinin yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay ila 7 yıl 6 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S, İ.E.Ö, A.A, O.S, E.D, Ş.Y, H.A, N.Ç. ve G.E. kentte, M.Ş.A. ise Batman'da yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler tutuklandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız