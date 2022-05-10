'Bu ayın sonunda '3600 ek gösterge' bitmiş olacak'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmasının bu ayın sonunda bitmiş olacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, sözleşmeli personelle ilgili konunun 3600 ek göstergeden sonra programda olduğunu kaydetti.

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

Ankara'da 36. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Açılış Programı'na katılan Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmasın hakkında da bilgi verdi.

Bakan Bilgin "Kamu personelinin 3600 ek gösterge için en kapsamlı düzenleme yapacağımızı ifade etmek isterim, bu ayın sonunda bitirmiş olacağız. Ayrıntısını o gün paylaşacağız" dedi.