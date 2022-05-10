Kılıçdaroğlu'ndan 'sığınmacı' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor. Kılıçdaorğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

-Suriye konusu ve sığınmacılar. Bu konuda iddialıyım. 2011 tarihinden bu yana en tutarlı söylemleri dillendiren partinin adı CHP'dir.

-Biz komşumuzda olan savaşın bize yansımalarının tehlikeli boyutlarını dile getirdik bizi suçladılar. Tarih CHP doğru söylüyor diyor.

-24 Ağustos 2012 Erdoğan'a mektup yazdım. O zaman başbakandı. Diyorum ki hükümet olarak Suriye konferansı toplayın ve yaşanan dramı masaya yatırın. Uluslararası Suriye konferansı ile bu sorun nasıl aşılır dedik.

-Devlet yönetiminde şahsileşme, inatlaşma olmaz. Ortalıkta geziyorlar. Aklı başında insan bugünkü tablo karşısında milletin huzuruna çıkmaz, utanır insan. Dedim ki 2013'te kabahat Suriyeli'de değil sınırı kontrol edemeyen hükümettedir. Kabahat sınırı yok edende iktidar sahipleri..

-Eylül 2013... Sınırdan kimin girip kimin çıktığı belli değil. Göç dalgası geldi. Yüzbinler, milyonlar... Gelen sığınmacılar kalmak istemiyorlar Türkiye'de ne yapacak gelişmiş ülkeleri istiyorlar. Her birisi Akdeniz'den botlarla batıya gitmeye çalıştı. Akdeniz sığınmacı mezarlığına dönüştü.

-Avrupa Birliği bize göndermeyin diye baskı kuruyorlar. Sığınmacılar Avrupa'ya gelmesin beylerin rahatı bozulacak çünkü...

-İçişleri Bakanı açıklıyor Avrupa Birliği Türkiye'nin göçmen deposunu olmasını istiyor diyor. Günaydın beyefendi günaydın! Geri kabul anlaşması yanlıştır başımıza bela oldu diye neden söylemiyorsun? Söyleyemez.