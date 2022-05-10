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Rehin alıp 'kırmızı etek' giydiren sanığa tahliye

Bursa'da, husumetli oldukları iki kişiyi evde alıkoyup, birine silah zoruyla mermi yutturarak gecelik giydiren 4 şüpheliden Ebubekir T.'nin, bir başka kişiye de kırmızı etek giydirip cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı ortaya çıktı. Müşteki O.S.'nin (28) şikayeti üzerine 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında Bursa 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Ebubekir T. ilk duruşmadaki savunmasında, "Kız arkadaşımla birlikte olmak istemiş. Sinirlendiğim için kız kardeşime ait eteği giydirdim. Ama videoyu hiçbir yerde paylaşmadım" dedi. Mahkeme heyeti, Ebubekir T.'nin bu suçtan tahliyesine karar verdi

Kaynak : DHA
Eklenme : 10 Mayıs 2022 14:05
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Rehin alıp 'kırmızı etek' giydiren sanığa tahliye

Olay, 10 Şubat günü Yıldırım ilçesi, Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Gamze Ü. isimli aynı kızı seven E.M. ile Yaşar Ç., aralarındaki husumeti çözmek için bir araya geldi. E.M. arkadaşı M.Ş. ile birlikte Yaşar Ç.'nin evine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Yaşar Ç., yanındaki Ebubekir T. ve Gökhan Y. ile birlikte E.M. ve M.Ş.'nin ellerini kelepçeleyip ayaklarını bağlayarak ağzını bantladıktan sonra yere yatırarak tekme- yumruk dövdü.

Bu sırada Yaşar Ç. belinden çıkardığı tabancayı, E.M.'nin ağzına sokup tehdit etti ve mermi yutturdu. Şüpheliler, kıyafetlerini çıkardıkları E.M.'ye gecelik giydirdi. O anları da M.Ş.'ye tehditle cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi.

POLİS OPERASYONUYLA KURTARILDILAR

Yaşar Ç.'nin, sosyal medya hesabından paylaştığı işkence görüntülerini izleyen E.M.'nin arkadaşları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Yaşar Ç.'nin evine baskın yaptı. E.M. ile M.Ş.'yi kurtaran polis, Yaşar Ç.'yi ise gözaltına aldı. Ekipler, bir süre sonra da Ebubekir T. ve Gökhan Y. ile bu sırada aynı evde bulunan Gamze Ü.'yü yakaladı. Yaşar Ç., Ebubekir T. ve Gökhan Y. tutuklanırken, Gamze Ü. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüpheliler hakkında, 'Yağma', 'Yaralama', 'Hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Şantaj' ve 'Silahla tehdit' suçlarından 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'BANA DA ETEK GİYDİRDİ' DİYEREK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Rehin alma görüntülerinin haberlerde ve sosyal medyada yayınlanmasının ardından O.S. isimli bir kişi Ebubekir T. tarafından kendisine de 'kırmızı etek' giydirildiği ve o anların videosunun çekildiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tutuklu sanık Ebubekir T. hakkında Bursa 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek', 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Silahla tehdit' suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle bir dava daha açıldı.

'GECELİĞİ GİYDİRDİM AMA VİDEOYU PAYLAŞMADIM'

Davanın ilk duruşması 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan Ebubekir T., "Müştekiyi 10 yıldır tanırım. Kendisine ve annesine maddi destekte bulundum. Kendisi benim evimde, annesi de kız arkadaşım Elif'in evinde kalmaktaydı. Müşteki, annesini görmek için kız arkadaşımın evine gittiğinde, 'Ebubekir seni hak etmiyor, benimle birlikte olmak ister misin?' diyerek sözlü tacizde bulunmuş.

1 Şubat gecesi evime geldiğinde kendisine kız arkadaşıma tacizde bulunup bulunmadığını sordum. Bana pişman olduğunu söylemişti. Ben de o anlık sinirimle yüzüne ve çenesine yumruk attım. Daha sonra kız kardeşime ait eteği giydirdim. Bu şekilde video çekip telefonumda tuttum. Videoyu hiçbir yerde paylaşmadım. Kendisine kesinlikle silahla vurmadım. Evimde zorla tutmadım. Kendi elbisesini giydirip evimden gönderdim. Video sosyal medyada yoktur. Polisler telefonumda yaptığı arama sırasında bu videoya ulaşmışlardır. Hakkımda şikayetten vazgeçme olursa kabul ederim. Suçtan doğan zararı karşılamak isterim" dedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında tüm deliller toplandığı için sanığın tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan O.S.'nin zorla getirilmesine, Ebubekir T.'nin kız arkadaşının dinlenmesine ve sanığın bu suçtan tahliyesine karar verdi.

Yaşar Ç., Ebubekir T., Gökhan Y. ve Gamze Ü. hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan diğer dava ise önümüzdeki ay görülecek.

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