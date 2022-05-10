Şanlıurfa'da başına 'yorgun mermi' isabet eden çocuk kurtarılamadı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, 3 gün önce başına "yorgun mermi" isabet etmesi sonucu ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Mayıs 2022 14:13
Mevlana Mahallesi'nde "yorgun mermi" isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 10 yaşındaki Yusuf Yücel, tedavi gördüğü özel hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Yusuf Yücel, 7 Mayıs'ta başına isabet eden yorgun mermiyle ağır yaralanmıştı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız