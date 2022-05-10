FETÖ'nün 'şehir yapılanması' davasında 14 sanığın yeniden yargılanması sürüyor

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından iki tanık dinlendi. Tanık E.B, beyanında sanıklardan A.Ş.U'yu tanıdığını belirterek "12-13 yıl önce Hendek'te bir yurtta kalmıştım. Yurdun yemek alışverişleri için ayda bir Adapazarı'na giderdim. Alışverişleri sanık A.Ş.U'nun arabasıyla yurda taşırdık. Benzin parasını verdiğimizi hatırlıyorum. Mütevelli de yer aldığına ilişkin bilgim yoktur." dedi.

Tanık H.İ.Ç. de sanıklardan M.O'yu tanıdığını ifade ederek "Sanığın inşaatla uğraştığını bilirim. Örgüt içinde başka faaliyetine şahit olmadım. Sohbetlere katılıp katılmadığını bilmiyorum. Mütevelli heyeti toplantılarına katıldığını görmedim." beyanında bulundu.

Görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın kendisine teslim edilmesini istedi. Söz verilen sanıklar, önceki beyanlarını tekrar etti. Sanık avukatları da esas hakkındaki mütalaa verildikten sonra beyanda bulunacaklarını söyledi.

Dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 23 Haziran'a erteledi.

- Süreç

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın 25 Nisan 2018'deki karar duruşmasında 42 sanık, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 2 yıl 6 ay ile 9 yıl 4 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmış, 3'ünün beraatine hükmedilmişti.

Dava kapsamında yargılanan sanıkların avukatları, mahkumiyetlere ilişkin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesine istinaf başvurusu yapmış ancak talebin reddine hükmedilerek karar onanmıştı.

Temyize taşınan dosyayı değerlendiren Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise 42 sanıktan 28'ine yerel mahkemede verilen kararı onamış, sanıklar D.A.K, R.T, A.Ş.U, A.D, A.G, F.A, H.A, H.U, M.P, M.O, Ö.F.A, S.U, Y.T. ve Y.E'nin haklarında verilen cezaları bozmuştu.