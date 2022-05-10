Online İngilizce Kursu Open English'i Keşfet!

Bunun için birçok yol var. Biz sana şimdi en hızlı ve pratik yöntemlerinden birini tanıtacağız: Open English.

Open Engish Nedir?

Open English, %100 online olarak İngilizce eğitimi veren dijital bir kurs. Abonelik sistemiyle çalışıyorlar, ihtiyaçlarına göre bir paketi seçip Open English öğrencileri arasına katıldıktan sonra kursu istediğin yerde istediğin zaman bilgisayar ve internet aracılığıyla kullanabiliyorsun.

Open English online İngilizce kursunda ana dili İngilizce olan eğitmenlerle canlı dersler, interaktif videolarla konu anlatımı, dünyanın farklı yerlerindeki Open English öğrencileriyle konuşma sınıfları, İngilizce sesleri-heceleri ve okunuşlarını öğrenmek için inovatif uygulamalar gibi birçok bölüm var.

Open English dünya genelinde hizmet veriyor. Şimdiye kadar 1,5 milyondan fazla öğrenci bu sistemle İngilizce öğrendi. 2021 yılında yapılan canlı derslere toplamda 7,6 milyondan fazla öğrenci katıldı.

En iyi online İngliizce kurslarından biri olarak görülen Open English ile CEFR standartlarına uygun İngilizce eğitimi almak mümkün. Böylece öğrenciler İngilizce seviyelerine uygun noktadan eğitime başlayarak hızlıca ileri seviyelere geçebiliyorlar.

Open English'in Öne Çıkan Özellikleri Nedir?

Open English'i geleneksel kurslardan ve diğer online platformlardan ayıran bazı özellikler var. Bu özelliklere şimdi hızlıca göz atalım.

7/24 Canlı Dersler ve Konuşma Sınıfları

Open English online İngilizce kursunda 7/24 canlı dersler ve konuşma sınıfları var. Canlı dersler 30 dakikada bir ana dili İngilizce olan eğitmenler tarafından veriliyor. Bu derslere katılmak için rezervasyon yaptırmak gerekiyor.

Open English online İngilizce kursunda ayrıca 7/24 online konuşma sınıflarına katılabiliyorsun. Bu konuşma sınıflarında eğitmenler moderatörlük yaparken dünyanın farklı yerlerinden öğrenciler İngilizce iletişim kurarak konuşma becerilerini geliştiriyorlar.

İstediğin Yerde Dilediğin Zaman %100 Online Eğitim

Open English %100 online çalışıyor. Yani öğrenciler bilgisayarlarıyla internet erişimine sahip oldukları her yerden İngilizce eğitimi alabiliyorlar. Üstelik herhangi bir ders rutinine uyma zorunluluğu bulunmadan. Basitçe öğrenciler İngilizce çalışmak istedikleri zaman Open English'e giriyor ve seviyelere uygun şekilde adım adım İngilizce öğreniyorlar. Öğrenme hızı da öğrencilere bağlı! Nasıl?

*Gündüz çok yoğun çalışma programın varsa her akşam 1-2 saatini Open English'e ayırabilirsin. Önce ünitelerle konu anlatımı çalışırsın, ardından canlı derslere girersin. 12 aylık bir çalışma programıyla İngilizcenin ne kadar geliştiğine inanamayacaksın!

*Geceleri çalışıyor olabilirsin. Sorun değil, Open English 24 saat açık.

*Çok sık seyahat ediyor olabilirsin. İnternet erişimin ve bilgisayarın olduğu sürece nerede olduğun hiç önemli değil, Open English'e istediğin yerden bağlanabilirsin.

Akıcı İngilizce Konuşmak için İnovatif Uygulamalar

Open English'te İngilizce öğrenmeyi kolaylaştıran ve hızlandıran birçok uygulama var. Bunlardan biri telaffuz aracı. Telaffuz alıştırması yaparken önce bir cümleyi dinliyorsun, ardından o cümleyi söylerken sesini kaydediyorsun. İnovatif telaffuz aracı sesini analiz ederek hangi heceleri yanlış telaffuz ettiğini sana gösteriyor. Böylece nerede hata yaptığını fark ederek ona yoğunlaşabiliyorsun.

TOEFL, IELTS ve TOEIC İçin Bire Bir Örnek Sınavlar

Bu yıl büyük hedeflerin mi var? TOEFL, IELTS, TOEIC sınavlarına girmek gibi? Bu sınavlar dünya genelinde kabul gören İngilizce yeterlilik sınavları ve bunlardan iyi puan almayı hedefliyorsan sıkı çalışman gerekecek.

TOEFL, IELTS ve TOEIC belirli mantıklar üzerinden ilerliyor. Yani sorular değişse de soruların mantığı değişmiyor. Bu nedenle geçmiş yılların sınavlarını ve örnek sınavları çözerek bu sınavlardan kaç puan alacağını görebilirsin. Open English'te sadece bu sınavlara ayrılmış özel bir bölüm var. Bire bir örnek sınavları çözüyorsun ve anında sınavdan aldığın puanı görebiliyorsun. Üstelik gerçek sınavlar gibi zamanlı olarak çözebiliyorsun.