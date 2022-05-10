Danıştay Başkanı'ndan üyelerin görev süresi yeniden belirlensin talebi
Danıştay Başkanı'ndan üyelerin görev süresi yeniden belirlensin talebi
Ali Yalçın'dan 'enflasyon farkı' açıklaması
Ali Yalçın'dan 'enflasyon farkı' açıklaması
Bakan Bozdağ açıkladı: Stokçulara ceza 3 yıla çıkıyor
Bakan Bozdağ açıkladı: Stokçulara ceza 3 yıla çıkıyor
Gaziantep'te doktor, tartıştığı akrabasını tabancayla öldürdü
Gaziantep'te doktor, tartıştığı akrabasını tabancayla öldürdü
TCDD: Yolcu garantisi süresi hiçbir surette 14 yılı aşmayacaktır
TCDD: Yolcu garantisi süresi hiçbir surette 14 yılı aşmayacaktır
Tepki çeken paylaşımda havayolu şirketi eski çalışanları serbest
Tepki çeken paylaşımda havayolu şirketi eski çalışanları serbest
'Bu ayın sonunda '3600 ek gösterge' bitmiş olacak'
'Bu ayın sonunda '3600 ek gösterge' bitmiş olacak'
'Yargı mensupları Türkiye'nin FETÖ illetinden kurtulmasına öncülük ettiler'
'Yargı mensupları Türkiye'nin FETÖ illetinden kurtulmasına öncülük ettiler'
Bakan Bilgin çalışan ve emeklilerin maaşları için yeni tarih verdi
Bakan Bilgin çalışan ve emeklilerin maaşları için yeni tarih verdi
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Maliye Bakanı'ndan 'konut finansman paketi' açıklaması
Maliye Bakanı'ndan 'konut finansman paketi' açıklaması
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Kritik seviyeyi aşan dolar yükselişini devam ettiriyor
Kritik seviyeyi aşan dolar yükselişini devam ettiriyor
Kiralık ev ve konut satış fiyatları uçuşa geçti
Kiralık ev ve konut satış fiyatları uçuşa geçti
12 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı kararı
12 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı kararı
4 üniversite 57 Akademik personel almak için ilana çıktı
4 üniversite 57 Akademik personel almak için ilana çıktı
3600'de kritik viraja girildi
3600'de kritik viraja girildi
Daha açıklama bitmeden konut fiyatları fırladı
Daha açıklama bitmeden konut fiyatları fırladı
Bitcoin 10 ayın en düşük seviyesine geriledi
Bitcoin 10 ayın en düşük seviyesine geriledi
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Osmangazi'de garanti oranı aşıldı
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Osmangazi'de garanti oranı aşıldı
1542 kişinin testi pozitif çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti
1542 kişinin testi pozitif çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti
Seçmenin yüzde 84'ü asgari ücrete yeni zam istiyor
Seçmenin yüzde 84'ü asgari ücrete yeni zam istiyor
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
Valilikten 'Nesin Vakfı' açıklaması: Hesabı bloke edildi
Valilikten 'Nesin Vakfı' açıklaması: Hesabı bloke edildi
Erdoğan: Dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha destekleyeceğiz
Erdoğan: Dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha destekleyeceğiz
'Ayasofya'da su haznesini kırıp ayakkabılık yaptılar' iddiası yalanlandı
'Ayasofya'da su haznesini kırıp ayakkabılık yaptılar' iddiası yalanlandı
Rekabet Kurumundan 7 teknoloji şirketine soruşturma
Rekabet Kurumundan 7 teknoloji şirketine soruşturma
Kamyonet kasasında açık et taşıyan sürücüye para cezası
Kamyonet kasasında açık et taşıyan sürücüye para cezası
Trafik polisinden nefes alamayan sürücüye hayata döndüren mühadale
Trafik polisinden nefes alamayan sürücüye hayata döndüren mühadale
30 maddelik müsilaj teklifi Meclis'e sunulacak
30 maddelik müsilaj teklifi Meclis'e sunulacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Gaziantep'te doktor, tartıştığı akrabasını tabancayla öldürdü

Gaziantep'teki bir doktor, tartıştığı kuzenini tabancayla vurarak öldürdü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Mayıs 2022 14:55
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Alaattin Çelik (34), Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'ndeki bir sitede muayenehanesi olan kuzeni doktor B.Ç'nin yanına gitti. Burada henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından B.Ç, iş yerindeki tabancayla kuzeni Alaattin Çelik ve beraberindeki 2 kişiye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda yaralanan 2 kişi ise hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, B.Ç'yi gözaltına aldı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Engelli oğluna akülü sandalye alırken dolandırılan kadın savcılığa başvurdu
Engelli oğluna akülü sandalye alırken dolandırılan kadın savcılığa başvurdu
Türkiye Körler Federasyonu, engelli çalışanların özlük haklarının genişletilmesini talep etti
Türkiye Körler Federasyonu, engelli çalışanların özlük haklarının genişletilmesini talep etti
Yüksek faiz vadettikleri emeklilerin maaşlarına el koyan suç örgütüne operasyon
Yüksek faiz vadettikleri emeklilerin maaşlarına el koyan suç örgütüne operasyon
Şanlıurfa'da başına 'yorgun mermi' isabet eden çocuk kurtarılamadı
Şanlıurfa'da başına 'yorgun mermi' isabet eden çocuk kurtarılamadı
Rehin alıp 'kırmızı etek' giydiren sanığa tahliye
Rehin alıp 'kırmızı etek' giydiren sanığa tahliye
Takip ettikleri iş insanının otomobilinden para çalan 2 şüpheli tutuklandı
Takip ettikleri iş insanının otomobilinden para çalan 2 şüpheli tutuklandı

Bu Habere Tepkiniz

Kontrol mühendisi olmayanlara arazi tazminatı ödenmez mi?

Kontrol mühendisi olmayanlara arazi tazminatı ödenmez mi?

Belediyede görevli sözleşmeli mühendise arazi tazminatı ödenmesinde takdir hakkı var mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sözlü sınav açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sözlü sınav açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal medyadaki paylaşımlara üzerine sözlü sınavlara yönelik bir açıklama yaptı. Açıklamada, bakanlık hizmet birimlerindeki zor görevler için, sözlü sınavda sürekli karşılaşacak kriz durumlarındaki tavır ve tepkilerini ölçer nitelikte sorular sorulduğu belirtilmiştir.
Sertifikalı Eğitimlerde Kampanya

Sertifikalı Eğitimlerde Kampanya

https://kampussertifika.com/?campaign=mn
Araştırma görevlisinin süresiz görevlendirmesine iptal

Araştırma görevlisinin süresiz görevlendirmesine iptal

Danıştay 8. Dairesi, araştırma görevlisi kadrosunda, bilgi ve belge uzmanı olarak görev yapan davacının süresi belirtilmeksizin Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde görevlendirilmesi işlemini iptal etti.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretmenlik Meslek Kanunu esastan görüşülecek

Öğretmenlik Meslek Kanunu esastan görüşülecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Öğretmenlik Meslek Kanununu esastan görüşecek
Konut finansmanı için 3 yeni paket

Konut finansmanı için 3 yeni paket

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Vatandaşlarımızı konut sektöründeki arızi dalgalanmadan korumak amacıyla konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz." dedi.
2020 EKPSS'nin zihinsel engellilere ilişkin kısmıyla ilgili önemli karar

2020 EKPSS'nin zihinsel engellilere ilişkin kısmıyla ilgili önemli karar

Danıştay 12. Dairesi 2020 EKPSS sınavının zihinsel engelli kategorisi için yapılan sınavla ilgili önemli bir karar aldı
Şikayetçi olmayan kişi disiplin kurulu kararına itiraz edebilir mi?

Şikayetçi olmayan kişi disiplin kurulu kararına itiraz edebilir mi?

Danıştay Birinci Dairesi, soruşturma konusu suçla ilgili şikayeti olmayan kişinin soruşturma sonucunda Yetkili Kurulca verilen men-i muhakeme kararına İtiraz hakkı bulunmadığına karar verdi.
'3600 ek gösterge' ile 3 farklı ödeme türü doğrudan etkilenecek

'3600 ek gösterge' ile 3 farklı ödeme türü doğrudan etkilenecek

Milyonlarca kamu çalışanın beklediği 3600 ek göstergede kritik viraj. Memurların merakla beklediği Hükümet ve Memur- Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu üçüncü toplantısını yarın yapacak. 3600 ek gösterge ile birlikte 3 farklı ödeme türü doğrudan etkilenecek. Memur maaşları, emekli aylıkları ve emekli olurken alınan ikramiyeler artacak.
Polis memurlarının kusurundan dolayı idareye 20 bin TL tazminat kararı

Polis memurlarının kusurundan dolayı idareye 20 bin TL tazminat kararı

Taşınmazın tahliyesi sırasında olay yerinin güvenliğini almayarak terk eden bu sebeple avukatın boğazına bıçak dayanmasına neden polislerin eylemi dolayısıyla idare 20 bin TL manevi tazminat ödeyemeye mahkum edildi.
Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022.
Hakim 6.Bölüm Fragmanı

Hakim 6.Bölüm Fragmanı

Hakim 6.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Hakim dizisinin yeni bölümü 16 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Bursa'da trafik kuralları artık çocuk oyuncağı

Bursa'da trafik kuralları artık çocuk oyuncağı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ve Spor Toto Teşkilatı'nın katkılarıyla hayata geçirilen Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda trafik kurallarını temelden öğrenen bir nesil yetişecek.