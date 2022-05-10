Kayseri'de pres makinasının altında kalan işçi yaşamını yitirdi
Kayseri'de üzerine pres makinası düşen işçi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Mayıs 2022 14:57
Alınan bilgiye göre Melikgazi ilçesi Demirciler Sitesi'ndeki bir iş yerinde forkliftle taşınan pres makinası işçi M.T'nin (21) üzerine düştü.
İş yerindekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız