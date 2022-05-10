Bakan Bozdağ açıkladı: Stokçulara ceza 3 yıla çıkıyor
Adalet Bakanı Bozdağ, stokçulara verilecek cezaların, tutuklamayı da içerecek şekilde 1 yıldan 3 yıla çıkarılacağını açıkladı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Mayıs 2022 14:59
Adalet Bakanı Bozdağ, stokçulara verilecek cezaların, tutuklamayı da içerecek şekilde 1 yıldan 3 yıla çıkarılacağını açıkladı.
Adalet Bakanı Bozdağ: "Atacağımız yeni adımla gayrimenkul alım ve satım işlerinin noterliklerde de yapılmasına imkan sağlıyoruz."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız