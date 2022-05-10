Ali Yalçın'dan 'enflasyon farkı' açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bizim alım gücümüz düşmesin. Eşel mobil sistemini uygulayın, aylık gelire enflasyonu aylık yansıtarak en azından alım gücümüzü koruyun. Bu son derece haklı, son derece insani ve insaflı bir talep." dedi.

Memur-Sen Bingöl Temsilciliğince düzenlenen İl Divan Toplantısı'nda konuşan Yalçın, "Ülkede bir gelir pastası varsa bunun adil paylaşılmasını istiyoruz. Kişi başına düşen milli gelir düşüyorsa, dolar oynuyorsa, enflasyonist bir ortama girilmişse burada diyoruz ki en azından eşel mobil sistemiyle kamu görevlisini stabil yerde tutun. Bizim alım gücümüz düşmesin. Eşel mobil sistemini uygulayın, aylık gelire enflasyonu aylık yansıtarak en azından alım gücümüzü koruyun. Bu son derece haklı, son derece insani ve insaflı bir talep. 6 ay sonra enflasyon farkını tahsil edecek olmak toplu sözleşmenin bir kazanımıdır ama enflasyonist ortamda aylık yansımalı en azından. En kötü ihtimalle 3 ayda bir yansımalı ki alım gücü çok fazla aşağıya düşmesin." ifadelerini kullandı.

Yalçın, herkesin 3600 ek göstergedeki talebinin temel nedeninin emekli maaşı ve ikramiyesinin yükselmesi olduğuna işaret ederek, "Bunun 2 tane yolu var; 3600'e çıkacakların 3600'e, 3600 skala boyutuyla çıkacakların da tazminat yansıtma oranlarını 20'şer, 20'şer puan yukarı artırarak onların daha iyi maaş ve ikramiyesini yükseltecek adım atılmalı ve genel memnuniyet, adalet üretilmeli." diye konuştu.