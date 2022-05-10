Aydın Büyükşehir Belediyesine ilişkin davalar birleştirildi

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'nun da aralarında olduğu bazı sanıklar duruşmaya gelmezken, avukatlar hazır bulundu. Bazı sanıklar da SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Mahkeme Başkanı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesinin, 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Çerçioğlu ve 32 sanık hakkında açılan dava ile bu davanın dosyalarının birleştirilmesi yönündeki kararını okudu.

Dosyaların birleştirildiğini bildiren Mahkeme Başkanı, duruşmayı erteledi.

- Davaların geçmişi

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğünde "usulsüzlükler yapıldığı" ve "ihaleye fesat karıştırıldığı" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu ile Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik açılan davanın sanıklarından Erkan Karaarslan'ın da aralarında olduğu 17 kişi hakkında dava açılmıştı.

İddianamede Karaarslan hakkında 9 yıldan 22 yıla, Çerçioğlu hakkında 6 yıldan 14 yıla, diğer sanıklar hakkında ise 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezaları istenmişti.

- 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava

Aydın'da "Görevi kötüye kullanma", "Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" gibi suçlardan, Çerçioğlu'nun da aralarında olduğu 33 sanık hakkında başka soruşturma daha başlatılmıştı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar hakkında 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edilmişti.

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın, suçların benzer olması dolayısıyla, 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davayla birleştirilmesine karar vermişti.

Birleştirme kararına Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinin itirazı üzerine konu İzmir Bölge Adliye Mahkemesine taşınmış, Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi, dosyaların birleştirilmesine hükmetmişti.