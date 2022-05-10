MSB'den MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemi hatırlatması
Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin 13 Mayıs'ta sona ereceği duyurusunu yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 10 Mayıs 2022 15:59
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri 13 Mayıs 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
Adaylar, tercih işlemlerini personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapabilecek.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız