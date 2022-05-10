Bakan Varank uçaktan TOGG'un dev fabrikasını çekti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG'un Bursa'nın Gemlik ilçesindeki yapımı devam eden fabrikasının inşaat ilerleyişini görüntüledi. Bakan Varank, yerli otomobillerin yıl sonundan önce banttan inmeye başlayacağını söyledi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 10 Mayıs 2022 16:38
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşa ettiği fabrikayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank uçaktan çekti. Bakan Varank, "Biraz önce Sabiha Gökçen uçağından çektim. TOGG Gemlik üretim üssünde inşaat planlandığı şekilde hızla ilerliyor. Seri üretim araçlar inşallah yıl sonundan önce banttan inmeye başlayacak" dedi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız