Ak Partili Akbaşoğlu açıkladı: Alım gücünü artıracak düzenleme yolda

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, 10-16 Mayıs'ın Dünya Engelliler Haftası olduğunu, bu haftada farkındalık kapsamında engelli vatandaşların karşı karşıya olduğu sorunların dile getirildiğini ifade etti.

Evde bakım ücretinin yetersiz olmasının ve herkese verilmemesinin hükümetin en başta çözmesi gereken sorunlardan biri olduğunu belirten Usta, "Bir ülkenin kalkınma ve muasır medeniyet seviyesi, o ülkenin dezavantajlı vatandaşlarına sağladığı kolaylıklar ve imkanlarla ölçülmektedir. Bu kapsamda İYİ Parti olarak, daha erişilebilir ve daha yaşanabilir engelsiz bir Türkiye inşa etmek için çalışmaya son gücümüzle devam edeceğiz." diye konuştu.

Usta, bayramda bulunduğu seçim bölgesi Samsun'da vatandaştan "bin ah" işittiklerini, emeklinin, memurun, işçinin, esnafın perişan olduğunu söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, İsviçre'nin Basel şehrinde 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'ne terör örgütü PKK yandaşları tarafından düzenlenen saldırıda en az 6 Türk vatandaşının yaralandığını anımsatarak, terör örgütünün özellikle Avrupa'nın göbeğinde sokakları rahat bir şekilde terörize edebildiğini belirtti.

Başta olayın yaşandığı İsviçre olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinde terör örgütlerine karşı kararlı şekilde mücadele edilmesi gerektiğini dile getiren Bülbül, saldırıda yaralananlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bülbül, faillerin derhal adalet karşısına çıkartılarak cezalandırılmasını istediğini söyledi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, engelliler için yaşamı kolaylaştıran tek bir dokunuş olmayan bir ülkede yaşadıklarını öne sürerek, "Engeli yaratan, iktidarın yurttaşını öncelemeyen politikalarıdır. Bu bahisle öncelikle Engelliler Haftası'nı kutlamak istiyorum ve onlara yönelik yaşam koşullarının iyileştirilmesine dair politikaların mutlaka öne alınması gerekiyor." dedi.

- "Yapısal çözümler gerekli"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Türkiye'de yaklaşık 10 milyon engelli bulunduğunu belirterek, iktidara geldiklerinde engellilerin yaşadığı sorunları ortadan kaldıracaklarını iddia etti.

Konut fiyatlarındaki artışı engellemek için kredi faizlerinin düşürüleceğinin duyurulmasının ev fiyatlarının bir yılda ikiye katlanmasına neden olduğunu dile getiren Özkoç, piyasada, tarlada ürün bulunmadığını, doların 15 lirayı aştığını ve akaryakıt zamlarını günlük takip etmenin mümkün olmadığını söyledi.

Özkoç, stokçulukla mücadeleye yönelik açıklamalara değinerek, "Sorun cezaların azlığı değil, AKP'nin yanlış tarım, ekonomi ve para politikasıdır. Çare burayı değiştirmek. Stok kısmıyla ilgili çözüm ceza artırmak değil, kapsamlı hal yasası, perakende ticaret düzenlemesi, AVM ve elektronik ticaret hakkında düzenleme ve lisanslı depoculuk yasasıdır. Yapısal çözümler, bütüncül politikalar gereklidir." dedi.

- "AK Parti, engelli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecek"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Engelliler Haftası'nın tüm dünyada engellilerin yaşam kalitesini yükseltecek, hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımların atılmasına vesile olmasını diledi.

Engellilerin sorunlarının çözümünün öncelikleri arasında yer aldığını belirten Akbaşoğlu, sosyal devlet ilkesinin gereği olarak engellilere dair eğitimden sağlığa, iş hayatından evde bakım hizmetlerine kadar birçok düzenlemenin yapıldığını vurguladı. Akbaşoğlu, "2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'ni ortaya koyan AK Parti iktidarları her zaman engelli kardeşlerimizin yanında olmuştur, olmaya devam edecektir." diye konuştu.

Kabine toplantısı sonrası sabit gelirli vatandaşların sosyal konut edinmesi konusunda önemli bir paket açıklandığını anımsatan Akbaşoğlu, bu kapsamda 30 milyar lira destekleme olacağını kaydetti.

İktidarın sıkıntıları gördüğünü ve bunların aşılmasıyla ilgili her yeni paketi kamuoyu ile paylaştığını dile getiren Akbaşoğlu, "Alım gücünü artırmak suretiyle bütün vatandaşlarımızın durumunu iyileştireceğimizin bilinmesini isterim. Bu manada temmuz ayında bütün çalışanlarımızla ilgili, memur ve emeklilerimizle ilgili gerçekten iyileştirici paketlerimizi ve düzenlemelerimizi toplumla paylaşacağımızı ve bu sıkıntıların alım gücünü artırmak suretiyle giderileceğini, bu konuyla ilgili her türlü kanuni düzenlemenin yapılacağını da ifade etmek isterim." dedi.