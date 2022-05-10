İki öğrenci servisi çarpıştı: 9'u öğrenci 14 kişi yaralandı
Konya'nın Selçuklu ilçesinde iki öğrenci servisinin çarpışması sonucu 9'u öğrenci 14 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Mayıs 2022 18:06
Kent merkezi Yazır Mahallesi Semih ile Körükçü Sokak kavşağında, öğrencileri taşıyan ve henüz sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 42 C 1282 plakalı minibüs ile 42 C 0811 plakalı minibüs çapıştı.
Kazada 9'u öğrenci 14 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız