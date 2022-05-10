Sivil polis otosuna ateş açan şüpheli gözaltına alındı

'3600 ek gösterge' ile 3 farklı ödeme türü doğrudan etkilenecek

Milyonlarca kamu çalışanın beklediği 3600 ek göstergede kritik viraj. Memurların merakla beklediği Hükümet ve Memur- Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu üçüncü toplantısını yarın yapacak. 3600 ek gösterge ile birlikte 3 farklı ödeme türü doğrudan etkilenecek. Memur maaşları, emekli aylıkları ve emekli olurken alınan ikramiyeler artacak.