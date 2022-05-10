Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi teklifi Genel Kurulda

Bakan Nebati'den konut fiyatlarını artıran fırsatçılara uyarı
Bakan Nebati'den konut fiyatlarını artıran fırsatçılara uyarı
Vaka sayıları açıklandı: 1858 yeni vaka, 7 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 1858 yeni vaka, 7 vefat
20 yıl önceki cinayet, dosyanın kapanmasına 3 gün kala çözüldü
20 yıl önceki cinayet, dosyanın kapanmasına 3 gün kala çözüldü
Konut finansman paketi için kim, ne dedi?
Konut finansman paketi için kim, ne dedi?
İçişlerinden genelge: Gece müzik yayın saati uzatıldı
İçişlerinden genelge: Gece müzik yayın saati uzatıldı
Ak Partili Akbaşoğlu açıkladı: Alım gücünü artıracak düzenleme yolda
Ak Partili Akbaşoğlu açıkladı: Alım gücünü artıracak düzenleme yolda
THY'den 'yolculara fotoğraf gönderilen uçak' açıklaması
THY'den 'yolculara fotoğraf gönderilen uçak' açıklaması
Bakan Soylu açıkladı: Yeni ehliyetlerde 'TOGG' detayı
Bakan Soylu açıkladı: Yeni ehliyetlerde 'TOGG' detayı
Dolar 15,25'i aştı; Euro 16,15'i test etti
Dolar 15,25'i aştı; Euro 16,15'i test etti
Bakan Bilgin'den maaş zammı ve ek gösterge açıklaması
Bakan Bilgin'den maaş zammı ve ek gösterge açıklaması
MSB'den MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemi hatırlatması
MSB'den MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemi hatırlatması
Benzine 78 kuruş zam geldi
Benzine 78 kuruş zam geldi
Danıştay Başkanı'ndan üyelerin görev süresi yeniden belirlensin talebi
Danıştay Başkanı'ndan üyelerin görev süresi yeniden belirlensin talebi
Ali Yalçın'dan 'enflasyon farkı' açıklaması
Ali Yalçın'dan 'enflasyon farkı' açıklaması
Bakan Bozdağ açıkladı: Stokçulara ceza 3 yıla çıkıyor
Bakan Bozdağ açıkladı: Stokçulara ceza 3 yıla çıkıyor
Gaziantep'te doktor, tartıştığı akrabasını tabancayla öldürdü
Gaziantep'te doktor, tartıştığı akrabasını tabancayla öldürdü
TCDD: Yolcu garantisi süresi hiçbir surette 14 yılı aşmayacaktır
TCDD: Yolcu garantisi süresi hiçbir surette 14 yılı aşmayacaktır
Tepki çeken paylaşımda havayolu şirketi eski çalışanları serbest
Tepki çeken paylaşımda havayolu şirketi eski çalışanları serbest
'Yargı mensupları Türkiye'nin FETÖ illetinden kurtulmasına öncülük ettiler'
'Yargı mensupları Türkiye'nin FETÖ illetinden kurtulmasına öncülük ettiler'
Bakan Bilgin çalışan ve emeklilerin maaşları için yeni tarih verdi
Bakan Bilgin çalışan ve emeklilerin maaşları için yeni tarih verdi
Maliye Bakanı'ndan 'konut finansman paketi' açıklaması
Maliye Bakanı'ndan 'konut finansman paketi' açıklaması
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Kiralık ev ve konut satış fiyatları uçuşa geçti
Kiralık ev ve konut satış fiyatları uçuşa geçti
12 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı kararı
12 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı kararı
4 üniversite 57 Akademik personel almak için ilana çıktı
4 üniversite 57 Akademik personel almak için ilana çıktı
3600'de kritik viraja girildi
3600'de kritik viraja girildi
Daha açıklama bitmeden konut fiyatları fırladı
Daha açıklama bitmeden konut fiyatları fırladı
Bitcoin 10 ayın en düşük seviyesine geriledi
Bitcoin 10 ayın en düşük seviyesine geriledi
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Osmangazi'de garanti oranı aşıldı
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Osmangazi'de garanti oranı aşıldı
1542 kişinin testi pozitif çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti
1542 kişinin testi pozitif çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi teklifi Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemeleri içeren, Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Mayıs 2022 21:06
Yazdır
Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi teklifi Genel Kurulda

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, kanun teklifinde hem sağlık çalışanlarına hem de kadına yönelik şiddetle ilgili düzenlemeler olduğunu ifade ederek, her iki konunun hemen hemen her gün ülke gündemine yansıdığını söyledi.

Bu konuların toplumda travmatik etkiler yaratan sosyal bir yara haline geldiğini ileri süren Erel, "Her ne kadar gecikilmiş olsa da, teklifte eksiklikler olsa da hatta bazı maddelerinin hukuk tekniği açısından hatalı yönleri olmuş olsa da kanunun Meclis gündemine alınmasını olumlu bir adım olarak görmekteyiz." dedi.

Erel, sadece cezalar artırılarak caydırıcılık sağlanamayacağını dile getirerek, şiddete yol açan kurumsal, toplumsal ve psikolojik faktörleri ortadan kaldıracak geniş kapsamlı düzenlemeler yapılmadan sorunun çözülemeyeceğini belirtti.

Teklifin daha geniş kapsamlı ve bütüncül bir yargı paketi olması gerektiğini savunan Erel, "Maalesef teklif, bu yönleriyle eksiktir ve sorunu kökten çözecek veya en aza indirecek bir anlayıştan uzaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kadına karşı her daim pozitif ayrımcılık yapılmasını savunagelmekteyiz"

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, öteden bu yana seçim beyannamelerinde, parti programlarında kadına karşı şiddetin önlenmesi adına çözümler ve vaatler sunan bir parti olduklarını söyledi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gerek kadına gerekse çocuklara yönelik şiddetin önlenmesine dair düzenlemelerin hayata geçirildiğini anlatan Öztürk, MHP'nin de desteklediği kadına yönelik şiddetin önlenmesi için TBMM'de kurulan araştırma komisyonu raporunun Genel Kurul'da kabul edildiğini anımsattı.

Öztürk, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet vakalarını da lanetlediklerini vurgulayarak, "Şifa dağıtan kardeşlerimize saldıran her kim olursa olsun en ağır biçimde cezalandırılması gerektiğine inanıyoruz. Sağlık kurum ve kuruluşları sıfır toleranslı alan ilan edilerek, buralarda şiddet uygulayanlara da ek olarak acil tıp hizmetleri dışındaki kamu sağlık hizmetleri ücretli hale getirilmelidir. Bu tip caydırıcı tedbirler, sağlık çalışanlarımızı daha da güvenli hale getirebilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim sisteminde toplumsal cinsiyet, kadın-erkek eşitliği, aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet gibi konular içeren derslerin küçük yaşlardan itibaren uygulanmak üzere entegre edilmesi önerisinde bulunan Öztürk, MHP olarak teklifin kadına ve çocuklara karşı şiddetin önlenmesinde oldukça etkili sonuçlar doğuracağına inandıklarını dile getirdi.

- "Kadına ve çocuklara yönelik suçlarda takdiri indirim olamaz"

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, teklifin kadınlara ve sağlık emekçilerine yönelik şiddeti önlemek iddiasıyla değil, kamuoyu baskısıyla getirildiğini öne sürdü.

Teklifle şiddetin önlenmediğini, kadınların senelerdir talep ettiği düzenleme ve politikaların geçiştirilmeye çalışıldığını savunan Gülüm, kadına ve çocuklara yönelik suçlarda takdiri indirim olamayacağını söyledi. Gülüm, "Önemli olan yasa yapmak değil, yasanın etkin biçimde, bütüncül politikalarla uygulanmasıdır. Karakollardan, adliye salonlarından kadınlar artık geri çevrilmesin, koruma kararları kolayca verilsin, kadını şiddetten koruma yöntemleri geliştirilsin." diye konuştu.

- "Makyaj kanun"

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme nedeniyle eleştiride bulunarak, "makyajlanan" kanun teklifleriyle kamuoyunun meşgul edilmeye çalışıldığını söyledi.

KAPAT [X]

İstanbul Sözleşmesi'nin çok kıymetli olduğunu ancak Türkiye'nin insan yaşamını teminat altına alabilecek bir sözleşmeden çekildiğini savunan Aydoğan, "Bu makyaj kanunu getiren arkadaşlarımız hukuk bilmiyorlar ya da kötü niyetliler. İkisinden biri, üçüncü seçenek yok." dedi.

Teklifte eksikler ve yanlışlar bulunduğunu öne süren Aydoğan, kanunun bir sene sonra değiştirilmesi gerekeceğini iddia etti.

Aydoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Giderlerse gitsinler" ifadesini hekimlere karşı söylediğini anlatarak, "Zekalarıyla üniversite sınavında en önemli dilimde üniversite kazanan bu ülkenin zeki çocuklarına 400 dolar maaşı öngörerek 'Hem bu maaşla çalışacaksınız hem de en ağır koşullarda çalışacaksınız hem de ben sizi yok sayacağım.' diyor. Yok sayılacak sizsiniz, sizi tümüyle yok sayacağız." ifadelerini kullandı.

- "Söz konusu hayat olduğuna dünya bir yana, o canın korunması bir yana"

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, şiddetin, hem uluslararası hem de ulusal düzeyde alınan tedbirlere rağmen varlığını devam ettiren evrensel bir olgu olduğunu, Dünya Sağlık Örgütünün son verilerine göre dünya genelinde her üç kadından birinin fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik açılardan şiddete maruz kaldığını kaydetti.

Söz konusu insan hayatı olduğunda, siyasi anlayışlarının her zaman, "dünya bir yana, o canın korunması, yaşatılması bir yana" şeklinde olduğunu vurgulayan Çam, "Şiddetle mücadele ancak toplumun tamamının iştirakiyle ve samimi katkısıyla başarıya ulaşabilir. Son 20 yıldır sadece ülkemizde değil, tüm dünyada fesadın ve merhametsizliğin bitmesi, iyilik ve merhamet rüzgarlarının esmesi için Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve partimizin yoğun ve gayretli çabaları bundan sonra da artarak devam edecektir." diye konuştu.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddettin de dünyada önemli bir sorun olduğunu dile getiren Çam, "Biliyoruz ki hiçbir acı, hiçbir mazeret sağlık kahramanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet eylemlerini meşrulaştıramaz. Buna kesinlikle müsamaha gösteremeyiz." dedi.

Teklifle öncelikli olarak kamuoyunda çok tartışılan ve vicdanları yaralayan iyi hal indirimi uygulamalarının önüne geçmeyi hedeflediklerini aktaran Çam, yargı mensuplarının kanun maddelerine göre uygulamalarında caydırıcı ve tavizsiz hükümleri vermelerini beklediklerini söyledi. Çam, düzenlemelerin kadınlara, çocuklara, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulması için caydırıcı bir işlevi olmasını ümit ettiklerini söyledi.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
14 milletvekiline ait yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
14 milletvekiline ait yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
TİM ve ihracatçı birlik düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM'de
TİM ve ihracatçı birlik düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM'de
Danıştay savcısı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptalini istedi
Danıştay savcısı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptalini istedi
TBMM, yaşlıların sorunlarını araştıracak
TBMM, yaşlıların sorunlarını araştıracak

Bu Habere Tepkiniz

Kontrol mühendisi olmayanlara arazi tazminatı ödenmez mi?

Kontrol mühendisi olmayanlara arazi tazminatı ödenmez mi?

Belediyede görevli sözleşmeli mühendise arazi tazminatı ödenmesinde takdir hakkı var mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sözlü sınav açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sözlü sınav açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal medyadaki paylaşımlara üzerine sözlü sınavlara yönelik bir açıklama yaptı. Açıklamada, bakanlık hizmet birimlerindeki zor görevler için, sözlü sınavda sürekli karşılaşacak kriz durumlarındaki tavır ve tepkilerini ölçer nitelikte sorular sorulduğu belirtilmiştir.
Sertifikalı Eğitimlerde Kampanya

Sertifikalı Eğitimlerde Kampanya

https://kampussertifika.com/?campaign=mn
Araştırma görevlisinin süresiz görevlendirmesine iptal

Araştırma görevlisinin süresiz görevlendirmesine iptal

Danıştay 8. Dairesi, araştırma görevlisi kadrosunda, bilgi ve belge uzmanı olarak görev yapan davacının süresi belirtilmeksizin Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde görevlendirilmesi işlemini iptal etti.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretmenlik Meslek Kanunu esastan görüşülecek

Öğretmenlik Meslek Kanunu esastan görüşülecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Öğretmenlik Meslek Kanununu esastan görüşecek
Konut finansmanı için 3 yeni paket

Konut finansmanı için 3 yeni paket

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Vatandaşlarımızı konut sektöründeki arızi dalgalanmadan korumak amacıyla konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz." dedi.
2020 EKPSS'nin zihinsel engellilere ilişkin kısmıyla ilgili önemli karar

2020 EKPSS'nin zihinsel engellilere ilişkin kısmıyla ilgili önemli karar

Danıştay 12. Dairesi 2020 EKPSS sınavının zihinsel engelli kategorisi için yapılan sınavla ilgili önemli bir karar aldı
Şikayetçi olmayan kişi disiplin kurulu kararına itiraz edebilir mi?

Şikayetçi olmayan kişi disiplin kurulu kararına itiraz edebilir mi?

Danıştay Birinci Dairesi, soruşturma konusu suçla ilgili şikayeti olmayan kişinin soruşturma sonucunda Yetkili Kurulca verilen men-i muhakeme kararına İtiraz hakkı bulunmadığına karar verdi.
'3600 ek gösterge' ile 3 farklı ödeme türü doğrudan etkilenecek

'3600 ek gösterge' ile 3 farklı ödeme türü doğrudan etkilenecek

Milyonlarca kamu çalışanın beklediği 3600 ek göstergede kritik viraj. Memurların merakla beklediği Hükümet ve Memur- Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu üçüncü toplantısını yarın yapacak. 3600 ek gösterge ile birlikte 3 farklı ödeme türü doğrudan etkilenecek. Memur maaşları, emekli aylıkları ve emekli olurken alınan ikramiyeler artacak.
Polis memurlarının kusurundan dolayı idareye 20 bin TL tazminat kararı

Polis memurlarının kusurundan dolayı idareye 20 bin TL tazminat kararı

Taşınmazın tahliyesi sırasında olay yerinin güvenliğini almayarak terk eden bu sebeple avukatın boğazına bıçak dayanmasına neden polislerin eylemi dolayısıyla idare 20 bin TL manevi tazminat ödeyemeye mahkum edildi.
Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022.
Kardeşlerim 52.Bölüm Fragmanı

Kardeşlerim 52.Bölüm Fragmanı

Kardeşlerim 52.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü 14 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Bursa'da trafik kuralları artık çocuk oyuncağı

Bursa'da trafik kuralları artık çocuk oyuncağı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ve Spor Toto Teşkilatı'nın katkılarıyla hayata geçirilen Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda trafik kurallarını temelden öğrenen bir nesil yetişecek.