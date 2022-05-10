İki yılın ardından ilk umre kafilesi Ankara'dan yola çıktı

Özlemle beklenen yolculuk başladı. Koronavirüs nedeniyle iki yılı aşkın süredir Umre ibadeti için kutsal topraklara gidilemiyordu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Umre Organizasyonuyla kutsal topraklara giden ilk kafile, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan dualarla uğurlandı.

"Yapacağınız dualarda ülkemizi, İslam alemini unutmayın"

Umre kafilesine bir kafile başkanı ve 5 din görevlisi eşlik ediyor. Mekke ve Medine'de ise 4 doktor ve 4 hemşire kafile için kutsal topraklarda hazır bulunacak.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, "Bu kutsal sefer normal seferlere benzemiyor. Tam 2,5 yıllık aradan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nden ilk kafilenin seferidir bu yolculuk ve sizler çok şanslı insanlarsınız. Bu şansa erdiğiniz için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum" dedi.

Diyanetin, vatandaşlardaki umre, hac, Kabe, Ravza-i Mutahhara ve Mescid-i Nebevi arzusunu dindirebilmek için yoğun gayret sarf ettiğini belirten Bircan, "Diyanet Başkanlığımızın çalışmalarıyla şevval umresi açıldı. Allah için umreyi tamamlamak için yola çıktınız. Yapacağınız dualarda ülkemizi, İslam alemini unutmayın. Orada sizler için bizim doktorlarımız, hemşirelerimiz, karşılama ekibimiz var" diye konuştu.

"İnşallah isteyen her Müslümana bu günler nasip olur"

Kafiledeki yolculardan Necdet Dede, umreye eşi, iki oğlu, gelini ve iki torunuyla gittiğini söyledi. Dede, "Çok sevinçliyiz. Elhamdülillah, Allah bugünü nasip etti. İsteyen herkese nasip etsin. Diyanet İşleri Başkanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Güçlü bir devletimiz ve imanımız var" ifadelerini kullandı.

Eşiyle birlikte umre kafilesinde yer alan Ahmet Kurum da "En son hac döneminde, 2019 yılında gitmiştim. Pandemi araya girdi. Bu süre içinde umreye gitmek için insanda bir arzu oluşuyor. Bekliyorduk. Kabe alanında ihramsız tavaf edilemediğini duyduk. Biraz buna üzüldük" dedi.

İkinci kafile 21 Mayıs'ta yola çıkacak

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Organizasyonuyla giden ilk kafile 21 Mayıs'ta Ankara'ya dönecek.

Şevval Umresi için ikinci kafile aynı gün hareket edecek.