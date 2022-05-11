11 Mayıs 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin en sağlıklı şehirlerini açıkladı. TÜİK istatistiklerine göre; Türkiye'de yaşam süresi erkeklerde 75.3, kadınlarda 80.7, toplamda ise 78.0... Peki Türkiye'nin en sağlıklı şehri hangisi? Yaşam süresinin en uzun olduğu il hangisi? TÜİK, en uzun yaşayan şehirlerin listesini sıraladı.