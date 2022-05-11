11 Mayıs 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
11 Mayıs 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 11 Mayıs 2022 00:28
ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/205
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince ekli listede yer alan iş Müfettişleri atanmıştır.
10 Mayıs 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
10/5/2022 TARİHLİ VE 2022/205 SAYILI KARARIN EKİ LİSTEMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız