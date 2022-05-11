FETÖ'cüler mülakattan böyle geçti: Aday numarası mülakat şifresi

FETÖ, TSK'ya sızdıracağı örgüt mensupları için algoritma oluşturmuş. Ankara Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ'nün askeri okullara giriş sınavlarında yaptığı usulsüzlüklerin tespiti için kapsamlı çalışma başlattı. 2014-2015 JATEK, 2010 Kara Kuvvetleri Subaylık, 2012 JAMYO/ JANA sınavlarına ilişkin veriler uzman bilirkişilerce incelendi. Örgütün, sınava katılan FETÖ'cülere "her sınav öncesi belirlenen algoritmaya göre kayıt dışı aday numarası" verdiği tespit edildi.

FETÖ'CÜYE YÜKSEK PUAN

Söz konusu aday numarasının ilgili kısımlarının toplanmasıyla elde edilen rakama göre, komisyon önüne çıkan adaylara, FETÖ'cü komisyon üyelerince yüksek mülakat puanı verildiği, şüphelilerin bu şekilde askeri okulları kazandıkları anlaşıldı. Her sınavda aday numarasının bakılacak hanesi ve toplamında elde edilecek rakamın değiştiği belirtilirken, algoritma şöyle işliyor: Örneğin; 10 haneli aday numarasının 1, 3 ve 5'inci hanelerinin toplamı 12 olana mülakatta 100 puan veriliyor.

12 İLDE BASKIN: 18 GÖZALTI

TEM polisi, mülakat komisyonunda yer alan FETÖ'cüler ile bu yöntemle askeri okulları kazanan kişileri tek tek tespit etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'yla kurulan koordine sonrası 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 3'ünün albay, 1'inin yarbay, 5'inin binbaşı, 3'ünün de yüzbaşı olduğu ve tamamının daha önce ihraç edildiği öğrenildi. Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda bu şüphelilerden 18'i yakalandı.

Abdullah Sarıca