4 kişiden birine köpek saldırmış

Araştırma şirketi Areda Survey, vatandaşların sokak hayvanları hakkındaki düşüncelerini ortaya koymak için bir araştırma yaptı. Bin 800 kişi ile yapılan araştırmada, yüzde 53,7 sokak hayvanlarını tehlikeli bulmadığını, yüzde 41,3'ü ise sokak hayvanlarını tehlikeli bulduğunu ifade etti. 'Sokak hayvanları tarafından siz veya bir yakınınız herhangi bir saldırıya uğradınız mı?' sorusuna ise yüzde 33,9'luk dilim, bir yakınının saldırıya uğradığını dile getirdi. Kendisinin saldırıya uğradığını söyleyenler ise yüzde 24,4 düzeyinde seyretti.

%35 EVİNDE HAYVAN BESLİYOR

'Evinizde hayvan besliyor musunuz?' sorusuna, katılımcıların yüzde 48,2'si 'Beslemiyorum' yanıtını verirken, yüzde 35'i beslediğini, yüzde 16'sı ise daha önceden beslediğini belirtti. Katılımcıların yüzde 56,3'ü, sokak hayvanlarını beslemenin mahallelinin/semt sakinlerinin sorumluluğunda olmadığını düşündüğünü belirtirken, yüzde 43,7'si ise semt sakinlerinin sorumluluğunda olduğunu söyledi.

DOĞAL HALLERİNE BIRAKILMALI

Araştırmaya katılanların yüzde 40,5'lik kısmının, insanlara saldıran köpeklerin barınaklara bırakılması gerektiğini düşünürken, yüzde 35,6'sı ise hayvanların rehabilite edilmesi gerektiğini savundu. Yüzde 16,4'lük dilimde ise, saldırgan hayvanların uyutulması gerektiğini söyleyenler yer aldı. 'Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması gerektiğini düşünüyor musunuz?' sorusuna 'Evet' diyenlerin oranı yüzde 67,2'lik çoğunluğu kapsarken, 'Hayır' cevabını verenler yüzde 29,3 düzeyinde seyretti. Araştırmaya katılanların yüzde 49,5'i belediyelerin sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını yetersiz bulduğunu söyledi. Yüzde 51'lik oranla sokak hayvanlarının doğal hallerine bırakılması gerektiğini