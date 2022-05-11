Dar gelirlinin umudu TOKİ

Konut sektörüne ilişkin açıklanan 3 destek paketiyle ilk konutunu alacak vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerinin artırılması, Liralaşma Stratejisi'nin desteklenmesi, tamamlanmamış inşaatların bitirilerek konut arzının artırılması ve destek alan firmaların konut fiyatlarını sabit tutması amaçlanıyor. Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı paketler içinde en kritik olanı ise düşük gelir grubundaki vatandaşları ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ'ye sağlanacak 30 milyar liralık finansmanla yaşanacak. TOKİ, 100 bin sosyal konut projesini yürütürken, sosyal konut projelerinin istismarını önlemek için bu yolla edinilen konutların 5 yıl süreyle satışına da izin verilmiyor. 30 milyarlık finansmanın yanında konut arzını artırmak için küçük ölçekli müteahhitlere şehir içindeki küçük parsellere konut yapabilmeleri için metrekaresini belli bir fiyatın üzerinde satmamaları şartıyla uygun maliyetli kredi de kullandırılacak. Rezerv alanlarda yapılan ve uygun maliyetli krediyle desteklenen konutlar da 5 yıl süreyle satış tahdidine tabi olacak.

TOKİ SOSYAL KONUTA HIZ VERECEK

İstanbul İnşaatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, paketin konut arzının artmasında ilk kıvılcım olacağını söyledi. Akyapı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Dinçel de teşviklerin son dönemde projelerini bekleten konut üreticilerini harekete geçireceğini belirterek "Böylece sektördeki düşük arz sorunun çözülmesiyle de uzun vadede konut fiyatlarındaki fahiş yükseliş son bulacaktır. TOKİ'nin sosyal konuta hız verecek olması da dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahipliği oranını artıracaktır. Konut sahipliği arttıkça, kiralarda görülen fahiş zamların da geri çekileceğine inanıyoruz" dedi. Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş ise sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlanmasının piyasayı hareketlendireceğini kaydetti. Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt da "Kentsel dönüşüm için sağlanacak uygun kredi ve destekler konut arzını artıracaktır. Bu da konut fiyatlarının kontrolsüz artışına fren etkisi yapacaktır" ifadelerini kullandı.

FIRSATÇILIK YAPILMAMALI

Gamador İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karaarslan ise "Bu paketler suistimal edilmemeli. Bu tür kampanyaların ardından firmalarımız fiyat artışı yapmamalı" çağrısında bulundu.

3'LÜ DESTEK

İlk ve tek konutunu alacak vatandaşlar, fiyatı 2 milyon liraya kadar olan birinci el konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi kullanabilecek. İkinci paket kapsamında konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan'dan önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının yahut hurda altının Merkez Bankasına satımıyla karşılanması şartıyla aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi sağlanacak. Uygulama sıfır ve ikinci el konutlarda geçerli olacak. İnşaat sektörüne yönelik destek çerçevesinde ise asgari yüzde 40'ı tamamlanmış ve yüzde 50'si satılmamış projelerin tamamlanması için 20 milyar lira kaynak aktarılacak. Bir yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmayı taahhüt eden şirketler bu destekten faydalanabilecek.