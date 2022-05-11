Valilikten sosyal medyada yer alan AVM saldırı görüntülerine açıklama

Tekirdağ Valiliği, sosyal medyada bir sığınmacıyla ilgili yayınlanan görüntülerin Tekirdağ ile ilgisinin olmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, Tekirdağ'da bulunan bir sığınmacının, alışveriş merkezinde darp edildiği yönünde video eşliğinde haberlerin yayınlandığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bahse konu video ve ilimizdeki AVM'lerde yapılan geniş çaplı inceleme ve araştırmalar neticesinde, videonun ilimiz ile herhangi bir alakasının olmadığı, ayrıca ilimizde böyle bir olayın yaşanmadığı tespit edilmiştir."