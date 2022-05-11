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Al Jazeera muhabiri İsrail askerleri tarafından açılan ateşte öldürüldü

Al Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti

Eklenme : 11 Mayıs 2022 08:19
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Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, muhabir Şirin Ebu Akile, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle açılan ateş sonucu başından ağır yaralandıktan sonra yaşamını yitirdi.

Şirin Ebu Akile, İsrail ordusunun Cenin kampına düzenlediği baskını takip ediyordu.

İSRAİL 'ORTAK SORUŞTURMA' TEKLİF ETTİ

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Aljazeera'nın kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu öldürülmesine ilişkin "Filistinlilere ortak soruşturma teklif ettiklerini" açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından muhabirin öldürülmesinin ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada Lapid, Aljazeera'nın kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin "üzücü ölümüne" ilişkin Filistinlilere "ortak tıbbi soruşturma teklif ettiklerini" belirtti.

Gazetecilerin "çatışma bölgelerinde korunması gerektiği ve gerçeği öğrenmek için herkesin sorumlu olduğunu" aktaran Lapid, "İsrail ordusunun terörle mücadele ve İsraillilerin öldürülmesini engellemek için gerekli her yerde operasyon yürüteceğini" kaydetti.

Lapid'in açıklamasında, Akile'nin İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu öldüğüne dair herhangi bir detay yer almadı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 51 yaşındaki deneyimli muhabir Şirin Ebu Akile'nin Cenin kentinde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle açılan ateş sonucu başından ağır yaralandıktan sonra yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

AL JAZEERA KANALI İSRAİL HÜKÜMETİNİ SORUMLU TUTTU

- Katar merkezli Aljazeera kanalı, çalışanı Şirin Ebu Akile'nin işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu öldürülmesinden İsrail hükümetini sorumlu tuttuklarını açıkladı.

Kanal, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "İsrail işgal güçleri, muhabirimiz Şirin Ebu Akile'ye soğukkanlılıkla, uluslararası yasaları ve normları ihlal ederek ve önceden tasarlanmış bir cinayetle suikast düzenledi." ifadelerine yer verdi.

Deneyimli gazeteci Akile'nin, "kimliğini açıkça gösteren bir basın yeleği giydiği sırada doğrudan kendisini hedef alan gerçek mermilerle" öldürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Basının görevini gerçekleştirmesini engellemeyi amaçlayan bu menfur suçu kınıyor ve meslektaşımızın öldürülmesinden İsrail hükümetini sorumlu tutuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Olayın takipçisi olacağını vurgulayan Aljazeera, açıklamasına şöyle devam etti:

"Uluslararası toplumu, İsrail işgal güçlerini, Şirin Ebu Akile'yi kasıtlı olarak hedef aldığı ve öldürdüğü için kınamaya ve hesap sormaya çağırıyoruz.

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Ne kadar suçlarını örtbas etmeye ve adaletten kaçmaya çalışsalar da hukuki yollardan hesap sorulması için faillerin peşini bırakmayacağımızı taahhüt ediyoruz."

- Aljazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Aljazeera kanalının deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah erken saatlerde işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ederken İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevi sırasında ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle açılan ateş sonucu başından ağır yaralanan Akile yaşamını yitirmişti.

Aljazeera'nın ilk nesil saha muhabirlerinden 51 yaşındaki gazeteci, İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için bölgede uzun süredir çalışmalar yürütüyordu.

1971 Kudüs doğumlu Ebu Akile, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunuydu.

Cenin Kampı'na bu sabah baskın düzenleyen ve bir Filistinliyi gözaltına almak için evinin çevresini kuşatan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıkmıştı.

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