Benzinin litresi 21 lirayı aştı

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak benzin fiyatına zam geldi. Benzinin litre fiyatı 78 kuruş arttı.

Zam sonrası benzin İstanbul'da 21,13 liraya; Ankara ve İzmir'de ise 21,22 liraya yükseldi. Bayram öncesi, 30 Nisan cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşmişti.

Zamlı benzin fiyatları...

Bu gece yarısı gelen zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 21,11 TL'ye, Ankara'da 21,22 TL'ye, İzmir'de 21,23 TL'ye yükseldi. Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.