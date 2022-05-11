240 ay taksitle 150 bin konut: Geliri 10 bin liranın altındakiler başvurabilecek

Cumhnurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dar gelirlilerin ev sahibi yapılmasını sağlamak amacıyla TOKİ'ye 30 milyar liralık finansman verileceğini açıklamasının ardından gözler yeni kampanyaya çevrildi.

Erdoğan'ın detaylarını haziranda açıklayacağı kampanyayla dar gelirli aileler için 81 ilde 150 bin sosyal konutun daha inşa edilmesi planlanıyor. Edinilen bilgilere göre, ev sahibi olmayan dar gelirliler için konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli olarak satılacak. Evlerin fiyatları 400 bin TL bandında olacak.

GELİR 10 BİNİ GEÇMEYECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde TOKİ eliyle yapılacak konutlardan yararlanmak isteyen vatandaşların hane halkı geliri net 10 bin TL'den fazla olmayacak. Bu rakam İstanbul için 11 bin 500 TL olarak uygulanacak.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecek.

Engelli vatandaşlara konut sayısının yüzde 5'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecek. Emekli vatandaşlara konut sayısının yüzde 25'i kadar kontenjan ayrılacak.

T.C. VATANDAŞI OLACAK

Konutlara başvurabilmek için mevcutta T.C. vatandaşı olunması, projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olunması, projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olunması gerekiyor.

Projeye başvuracakların yine TOKİ'den konut satın almamış olması ve konut kredisi kullanmamış olması (Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri kategorisi hariç) şart.

Başvuracakların kendisine, eşine veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması gerekiyor. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmıyor) gerekiyor.

TOKİ 20 yılda 1 milyon 200 bin konut üretti. 2020'de dar gelirli aileler için 50 bin, 2021'de de 100 bin sosyal konut projesi başlatıldı. Bu yıl açıklanacak sosyal konutların miktarının ise 150 bin olması ve 81 ilin tamamında yeni konutların üretilmesi bekleniyor.

BORÇ BİTENE KADAR DEVREDEMEYECEKLER

Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyecekler. Sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak. Alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecek.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecek. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irat kaydedilecek ve taksitler faizsiz iade edilecek.

KURUM: EVİ OLMAYAN VATANDAŞ KALMAYACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı kampanyaya ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her bir vatandaşımızı ev sahibi yapana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Bu kapsamda TOKİ eliyle düşük fiyatlı ve uygun ödeme koşullarıyla üreteceğimiz sosyal konutları milletimize sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

BARIŞ ŞİMŞEK