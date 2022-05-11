Yerli ve milli pasaportta dikkat çeken detay!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, müjdeleri peş peşe sıraladı. Önceki gün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada verdiği müjdelerden biri de pasaportlarla ilgiliydi. Erdoğan, yerli ve milli pasaport üretimine başlanacağını ve "çip" krizi sebebiyle küresel tedarik imkanları zorlaşan pasaport üretimini ülkemizde gerçekleştirecek altyapının kurulduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise dün yerli e-pasaport, yeni e-mavi kart ve yeni e-sürücü belgesi tanıttı. Yeni e-sürücü belgesi ve yeni e-pasaportlarda 'Turkey' yerine ilk kez 'Türkiye' ifadesi yer aldı. Üst seviye güvenlik önlemleriyle dikkat çeken yeni sürücü belgesinin görselinde ise yerli ve milli otomobilimiz TOGG'un kullanıldığı dikkatlerden kaçmadı.

Dünyanın en güvenli pasaportlarından biri olan yeni pasaportumuzun sayfaları, Topkapı Sarayı ile başlayıp birinci Meclis binası ile sona eriyor ve tam ortasında da Ayasofya Camii bulunuyor.

Yeni yerli e-pasaport; halen kullanılmakta olan pasaporta kıyasla, barındırdığı güvenlik özellikleri ve teknolojisiyle, birçok yeniliği de beraberinde getiriyor. Yeni yerli e-pasaport, TÜBİTAK AKİS işletim sistemli temassız çipe ve birçok yeni güvenlik öğesine sahip. Ayrıca yeni yerli e-pasaportta, 'Turkey' yerine ilk kez 'Türkiye' ifadesi kullanılacak.

AĞUSTOS AYINDA ÜRETİME BAŞLANACAK

Yeni e-sürücü belgesi ile ilgili de bilgi veren Bakan Soylu, görselinde yerli arabamız TOGG, emniyet kemeri ve sürücü görsellerinin kullandığını aktardı. Soylu sözlerine şöyle devam etti:

Yeni mavi kart konusunda da değişikliğe gidiliyor. Kağıt malzeme temelli tahrifata açık mavi kartın yerine; biyometrik verileri barındıran, temassız çipe sahip, birçok güvenlik öğelerini içeren, dayanıklı ve uzun ömürlü polikarbon malzemeden üretilen yeni e-mavi kart tasarlandı.

Yeni e-mavi kart talepleri tüm İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerinden ve dış temsilciliklerden yapılabilecek. Kişiselleştirilmesi ise diğer kartlarımızda olduğu gibi nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü bünyesinde bulunan ortak kişiselleştirme merkezinde üretilerek soydaşlarımızın adreslerine ulaştırılacak.

GÖÇ KONUSU TAHRİK MALZEMESİ HALİNE GETİRİLDİ

İçışleri Bakanı Süleyman Soylu, 2023 sürecine girerken açıkça tahrik alanları oluşturulmak istendiğini belirterek, göç konusunun o tahrik alanlarının bir numaralı malzemesi haline getirildiğini söyledi.

Soylu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlık verme yetkisinin Nüfus İdaresi'nde olduğunun bilgisini bile bilmediğini söyledi. Soylu, vatandaşlık verilen Suriyeliler ile ilgili olarak da "Bugüne kadar kriterlerini sağlamak suretiyle vatandaşlık hakkı kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950'dir" dedi.

ÖMER ÇETİN